Elektroscooter Niu MQi GT : Dauervollstrom

Dieser Niu wird gleich Gemecker über sich ergehen lassen müssen. Daher eine wichtige Feststellung vorweg: Der MQi GT, neues Topmodell des chinesischen Herstellers, ist ein fähiges, fesches und freundliches Fahrzeug. Junge Leute drehen sich nach ihm um.

Man sollte aber nicht auf die Idee kommen, sich überwiegend außerhalb geschlossener Ortschaften damit bewegen oder als Pendler regelmäßig längere Strecken in Angriff nehmen zu wollen. Das ist nicht sein Ding, obschon er, im Unterschied zur Mehrheit der Elektroscooter, für eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ausgelegt ist.

Man benötigt deswegen den Führerschein A1 (ab 16), es sei denn, man bescheidet sich mit der auf 45 km/h gedrosselten Version des MQi GT, für die der Autoführerschein reicht. Beide haben denselben Preis, 3400 Euro, und sind damit recht günstig. Im Gegensatz zum langsamen ist es dem schnelleren Niu erlaubt, sich auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen zu begeben. Ob das ratsam ist, sei dahingestellt. Uns beschlich schon in der Auffahrt zur Autobahn jedes Mal ein mulmiges Gefühl. Mit 70 km/h Höchstgeschwindigkeit ist man dort eigentlich fehl am Platz. Den „Gasgriff“ immer am Anschlag, Dauervollstrom – und dennoch getrieben, gescheucht, selbst für Lastzüge zu lahm.

Nicht besser fühlen sich Land- und Bundesstraßen an, unangenehm immer dann, wenn Autos und Lastwagen keine Überholmöglichkeit finden und sich fast auf den Rücksitz schieben. Zudem verfehlt der Niu schon an leichten Steigungen das selbst gesteckte Ziel von 70 km/h. Mit Dauervollstrom zerrinnt der Energievorrat zwischen den Fingern, wie das nun mal so ist mit Elek­trofahrzeugen. Weitere wichtige Feststellung: je urbaner, desto besser.

Im städtischen Getümmel ist der 70-Sachen-Niu in seinem Element. Hier fühlt er sich pudelwohl und punktet, im Unterschied zu all den 45-km/h-Krücken, durch Konkurrenzfähigkeit. Wie er so durch die Stadt huscht, fast geräuschlos, das hat eine geradezu geisterhafte Leichtigkeit an sich. Kein Surren, kein Jaulen, man hört praktisch nichts vom Antrieb und fühlt sich wie unter einer akustischen Tarnkappe. Umso drastischer fallen der Motorlärm der Vierrädrigen und die Abrollgeräusche ihrer Reifen auf.

Mit dem MQi GT hat Niu nun einen ausgewachsenen Scooter im Programm. Wer andere Modelle als zu zierlich empfindet, wird sich hier über großzügigere Platzverhältnisse freuen, was im Gegenzug bedeutet: Kleingewachsene Personen müssen prüfen, ob sie mit der Sitzhöhe von 816 Millimetern sowie der recht üppigen Schrittbogenlänge zurechtkommen. 112 Kilogramm Fahrzeuggewicht dürften für niemanden ein Problem darstellen, wenngleich der Schwerpunkt recht hoch liegt, weil die beiden herausnehmbaren, jeweils gut zehn Kilo wiegenden Akkus direkt unterhalb des Sitzpolsters stecken.

Reichweite von gut 70 Kilometer

Ihre Kapazität wird im Datenblatt mit zweimal 1488 Wh angegeben, die Reichweite mit gut 70 Kilometer. Das ist ein ehrlicher, wirklichkeitsgetreuer Wert. Während unserer Pendlerfahrten, jeweils zur Hälfte außer- und innerorts, leerten sich die Energiespeicher beispielsweise auf einer Strecke von gut 50 Kilometern auf 31 bis 34 Prozent. Viel tiefer mag man den Pegel auch nicht fallen lassen, denn schon bei 15 Prozent Restfüllung schaltet das 48-Volt-System in den E-Save genannten Notlaufmodus. Von da an kriecht der Niu mit nur noch 25 km/h weiter, und der Fahrer fühlt sich endgültig als Verkehrshindernis, wie ein irrtümlich auf die Rennpiste geratener Eselskarren.