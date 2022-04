Fahrbericht E-Bike Corratec : Im Nebenberuf Bergziege

Aktualisiert am

Wer sich fragt, was denn das nun wieder ist, ein SUV-E-Bike, dem kann eine einfache Antwort gegeben werden. Das SUV-E-Bike ist gerade das heiße Ding. Keine kurzlebige Mode in der Fahrradbranche, sondern ein Phänomen, das sich verfestige, wie man von allen Seiten hört.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Wer an die Autowelt denkt, an mögliche Parallelen, liegt nicht falsch. Das Versprechen von Offroadtauglichkeit schwingt mit. Während indes die wenigsten automobilen SUV tatsächlich fürs Gelände geeignet sind oder jemals einen Klumpen Erde unters Rad bekommen, sieht sie Sache bei den Fahrrädern anders aus. Hier wird nicht bloß der Anschein erweckt, sondern der Einsatz auf Schotter, Waldwegen und Stolperpfaden ernsthaft ins Kalkül gezogen. Und es herrscht kein Mangel an Gelegenheiten, das legal zu tun, anders als für Kraftfahrzeuge.