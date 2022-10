Mercedes EQS SUV : Kein Ende Gelände

Nein, es ist keine Veranstaltung von Land Rover oder Jeep. Aber das Gelände ist wirklich schwer, zudem regnet es auch noch. Was sich da bestens schlägt, ist das neue SUV der elektrischen S-Klasse von Mercedes-Benz, kurz das EQS SUV. Wir fahren den 580 4matic, das Topmodell der Baureihe mit 400 kW (544 PS) und einem maximalen Drehmoment von 858 Newtonmeter. Mit Fahrer und Beifahrer sind da beachtliche drei Tonnen zu bewegen, doch es gelingt nahezu spielerisch. Dazu tragen die Luftfederung bei, die 25 Millimeter mehr Bodenfreiheit schaffen kann, sowie ein smartes Allradsystem, das die Kraftverteilung zwischen den beiden Motoren an Vorder- und Hinterachse regelt. Und wenn es eng wird, hilft die Hinterachslenkung, die gegen Aufpreis mit zehn Grad einlenkt, dann beträgt der Wendekreis des 5,13 Meter langen und 1,96 Meter hohen SUV elf Meter. Sonst sind es 11,50 Meter, eine 4,5-Grad-Hinterachslenkung haben alle EQS SUV.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Verlassen wir das Gelände, nur die wenigsten Käufer werden sich in derart schweres Geläuf trauen, sollte es überhaupt erlaubt sein. Aber es ist gut zu wissen, dass er es könnte, wenn er müsste, der große Wagen. Die Abmessungen ähneln der EQS-Limousine, allerdings ist die 20 Zentimeter niedriger. Dennoch ist es den Entwicklern gelungen, einen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,26 zu realisieren. Der Radstand beträgt wie beim EQS 3,21 Meter.

Daraus ergibt sich ein gewaltiges Platzangebot für das SUV, das gegen Aufpreis mit drei Sitzreihen zu bekommen ist. Rechnerisch beträgt das Ladevolumen 645 bis 2100 Liter, mit den Einzelsitzen ganz hinten fällt es etwas geringer aus. Die Heckklappe öffnet elektrisch, die großen Türen tun das nicht, was man als Manko empfinden kann, schon weil sie geöffnet von innen kaum zu greifen sind. Angeboten wird der EQS in den Versionen 580, 450+ und 450, wobei Letzterer das Basismodell darstellt. Er hat nur einen Motor an der Hinterachse, ist also streng genommen ein Hecktriebler.

Allein die große Batterie wiegt rund 700 Kilo

265 kW (360 PS) stehen und ein maximales Drehmoment von 568 Newtonmeter zur Verfügung. Mit dem 450+ sind wir auf amerikanischen Straßen fast 240 Kilometer gefahren und haben nur knapp 40 Prozent der in der 108-kWh-Batterie gespeicherten Energie verbraucht. Alle Achtung, die angegebene Normreichweite von bis zu 671 Kilometer ist nicht fern jeder Realität. Das Plus in der Typenbezeichnung beim 450 deutet nicht nur auf den doppelten Motor hin, das maximale Drehmoment beträgt dann bei 360 PS stattliche 800 Newtonmeter. Dass die EQS SUV ex­trem schwer sind, liegt in der Natur der Sache, allein die große Batterie wiegt rund 700 Kilo. So kommt es zum Leergewicht von 2,62 beziehungsweise 2,73 Tonnen (4 × 4), einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,26 (3,37) Tonnen.

Mehr zum Thema 1/

Es versteht sich von selbst, dass das EQS SUV alles an Assistenz- und Infotainment-Systemen anbietet, was heute in der Oberklasse gängig ist, neue Software kann auch „Over the Air“ geladen werden. Der riesige Hyperscreen kostet Aufpreis, aber ohnedies ist die digitale Landschaft, die sich vor dem Fahrer auftut, beeindruckend. Laden kann der EQS an den schnellen Ladesäulen mit maximal 200 kW, was ein Auffrischen des Energievorrats von zehn auf 80 Prozent dem Hersteller zufolge in einer halben Stunde ermöglicht. An der heimischen Wallbox kann gegen Aufpreis mit 22 kW gearbeitet werden. Gebaut wird das EQS SUV ausschließlich in Tuscaloosa, Alabama. Auch die Batterie wird vor Ort produziert. Mercedes hat eine Milliarde Dollar in eine neue Fabrik investiert. Die Bestellbücher sind schon offen, los geht es bei knapp 111.000 Euro für den 450. Erste Fahrzeuge sollen Ende dieses Jahres den deutschen Markt erreichen.