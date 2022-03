Toyotas erstes Elektroauto : Elektrisch wider Willen

2019 gab es noch eine Tokio Motor Show. Und von Toyotas hybridorientierter Konzernspitze eine in einigem Gegensatz zu Volkswagen stehende Haltung zum Elektroauto. China habe sich politisch für diesen Antrieb entschieden, obwohl der Strom aus Braunkohle stamme. Norwegen habe Wasser zur Erzeugung. Deutschland wolle offenbar auch ein paar. Aber technisch und ökonomisch sei das batterie­elek­trische Auto unsinnig, ließen die Japaner wissen.

Einzige denkbare Anwendung sei die Stadt. Mit 500 Kilogramm Akku umherfahren, der den Preis des Autos verdoppele, könne keine Lösung sein. Nun schreiben wir 2022, und Toyota bringt sein erstes Elektroauto. Eines von wuchtigem Format. Wer an einen Schwenk der Überzeugung denkt, irrt. Die Realität schlägt zu.

Der bZ4X ist gemacht für Norwegen, Niederlande und Deutschland, denn, wie die Manager freimütig einräumen, wer dort kein Elektroauto anbietet, fliegt generell vom Einkaufszettel. Der große Wagen sei kein kleiner, weil in der Stadt Lademöglichkeiten fehlten und die Menschen dort ein bezahlbares Auto suchten. Beides biete die Elektromobilität (noch) nicht. Also erscheint ein Konkurrent zu Škoda Enyaq, VW ID 4 oder Mustang Mach E, 4,69 Meter lang, mit massiver Mittelkonsole, schönem Raum vor allem hinten, 71 kWh Batterie und zwei Tonnen Gewicht. Angetrieben werden die vorderen oder alle Räder, 204 oder 218 PS Leistung liegen an. Geladen wird mit bis zu 150 kW.

Der bZ4X fährt unspektakulär wie viele andere Toyota auch, was dem Hersteller offenbar nicht schadet, er ist der größte. bZ ist übrigens eine elektrische Submarke wie EQ von Mercedes oder ID von Volkswagen und steht für beyond Zero, weil auch über das eigentliche Auto hinaus die gesunde Mutter Erde im Blick bleiben soll. Es gibt ihn von Juni an und ab 48.000 Euro. Toyota plant in Europa mit 35.000 Stück im nächsten vollen Jahr. Insgesamt verkaufen die Japaner in Europa jährlich rund eine Million Autos. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.