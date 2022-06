Mercedes-Benz eActros : 40 Tonnen mit Akku bewegen

Alle renommierten Lastwagenhersteller arbeiten daran, elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge in größeren Stückzahlen auf die Straße zu bringen, neben den Bemühungen, sie mit Wasserstoff als Energieträger zu versorgen. Jetzt prescht Mercedes-Benz vor und feiert die Marktpremiere seines elektrischen Actros, der zunächst als Solofahrzeug für den schweren regionalen Verteilerverkehr gedacht ist. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt als Dreiachser mit 4,60 Meter Radstand 27 Tonnen.

Gegen Ende diesen Jahres soll zudem die Möglichkeit geschaffen werden, noch einen Anhänger anzukoppeln, sodass dann die maximalen 40 oder 44 Tonnen bewegt werden könnten. Zusätzlich will Daimler Truck bis 2024 eine elektrische Zugmaschine auf den Markt bringen. Mit diesem sogenannten Long-Haul-Truck sollen Reichweiten bis zu 500 Kilometern möglich sein.

Ganz so weit kommt der E-Actros nicht, er wird mit drei oder vier im Leiterrahmen platzierten Batteriepaketen ausgeliefert, die 336 oder 448 kWh Energie zur Verfügung stellen. Das reicht je nach Einsatzzweck für bis zu 300 Kilometer. Geladen wird Gleichstrom bis zu 175 kW, noch mehr sei nicht sinnvoll, meint Daimler. Ganz bewusst wird auf eine Möglichkeit verzichtet, Wechselstrom zu nutzen. Das sei auch eine Frage der Kosten, und die seien nach wie vor immens. Solch ein E-Actros, der wie konventionelle Actros auch im Daimler-Werk in Wörth am Rhein gebaut wird, kostet im Vergleich das Dreieinhalbfache. Dennoch hofft Jean-Marc Diss, Daimler-Truck-Chef für Europa, 2022 noch rund 600 Einheiten zu bauen und absetzen zu können. Lieferkettenprobleme spielten keine große Rolle. Bis zu 80 Prozent der Mehrkosten würden in Deutschland dank verschiedener Fördertöpfe übernommen.

Daimler Truck will mit Macht ins elektrische Zeitalter aufbrechen, 2030 soll nur noch die Hälfte der Neufahrzeuge einen Dieselmotor haben, 2040 soll damit ganz Schluss sein. Um dahin zu kommen, wird mitgeteilt, biete man ein Komplettpaket, der Kunde werde vor dem Kauf umfangreich beraten. Passt das Fahrzeug zu den Strecken, die absolviert werden sollen? Wo wird geladen? Auch beim Kauf von Ladestationen für den Betriebshof will Daimler behilflich sein.

Angetrieben wird ein E-Actros, der auf den ersten Blick nicht von einem Diesel-Lastwagen zu unterscheiden ist, von einem 300-kW-Elektromotor, der von einem nicht genannten Zulieferer stammt. Die 400 PS reichen, um im Verkehr bestehen zu können, selbst mit voller Nutzlast. Auffällig ist neben den Kameraspiegeln und dem flüsterleisen Lauf die relativ schwergängige Lenkung, vor allem im Vergleich mit dem neuesten Actros als Zugmaschine, dessen 12,8-Liter-Sechszylinder übrigens überarbeitet wurde und der nun weitere vier Prozent sparsamer wurde.

Der E-Actros hat generell Luftfederung, auf einer einstündigen Probefahrt rund ums Werk Wörth benötigten wir teilbeladen im Durchschnitt gut 59 kWh auf 100 Kilometer. Aussagefähiger sind aber Werte aus dem realen Alltag mit Erprobungsfahrzeugen im tatsächlichen Einsatz. Ein Logistiker kam im Winter über 8000 Kilometer hinweg auf einen Strombedarf von 84 kWh je 100 Kilometer. Ein Fleischgroßhändler errechnete mit einem Kühlkoffer und einer ähnlichen Kilometer- wie Transportleistung einen Wert von knapp 104 kWh je 100 Kilometer. Dabei entfielen neun Prozent der benötigten Energie aufs Kühlen.

Regionalverkehr mit planbaren Strecken ist heute schon rein elektrisch möglich, für den Fernverkehr muss man da ein großes Fragezeichen setzen. Nötig wären separate Lastwagen-Ladestationen an den Autobahnen mit hoher Leistung. Ob diese mittelfristig neben dem weiteren Ausbau der Stationen für Personenwagen realisiert werden können und von wem, bleibt fraglich. Aber auch darum will sich Daimler kümmern. Man hat viel vor.