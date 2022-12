Probefahrt im Avenger : Liebe auf den ersten Jeep

Mit absoluten Aussagen ist Vorsicht geboten, hier trauen wir uns mal: Solch einen Jeep gab es noch nie. Obgleich er erst im April 2023 auf den Markt kommt, gehen schon Anfragen voller Ungeduld in der Redaktion ein, wann wir ihn testen. Der Wunsch der Leser ist uns natürlich Befehl. Eine Probefahrt im ersten elektrischen Jeep haben wir also absolviert, in einem Vorserienmodell, es gilt mithin, das ein oder andere noch zu verzeihen.

Die Annäherung birgt zunächst die Überraschung, wie klein der Wagen ist, kompakte vier Meter, knuddelig. Nichts Martialisches, gut in Form, er sieht klasse aus und geizt nicht mit feinen Details. Innen setzt sich der freudige Eindruck bis auf das zu reichlich verbaute Hartplastik und die dröge Gangwahlleiste fort, das zuständige italienische Centro Stile hat einen bemerkenswert zielsicheren Geschmack.

Kein Anzeichen von Wildnis und Abenteuer

Ein Jeep sollte freilich auch fahren wie ein Jeep, jetzt wird es unerquicklicher. Die amerikanische Kultmarke gehört wie Fiat, Opel oder Peugeot zum Konglomerat Stellantis, dessen Chef sich auf Sparsamkeit versteht. Was bedeutet, dass der elektrische Unterbau in möglichst vielen Modellen synergetischen Dienst verrichtet, auch im Jeep. Darüber geht individueller Charakter leider verloren. Elektromaschine und Fahrwerk erledigen ihre Arbeit eher emotionsarm, sanftmütig, kein Anzeichen von Wildnis und Abenteuer. Es mangelt subjektiv an Power, obwohl 156 PS und 260 Nm am Werk sind, bei erklommenen 150 km/h ist Schluss mit Vortrieb. Der gelingt zunächst über die Vorderachse, Allradantrieb soll nachgereicht werden.

Dafür kann sich entscheiden, wer sich in den Jeep wegen seines Äußeren auf den ersten Blick verliebt. Oder komplett umdenkt und ihn als keckes Stadtvehikel einsetzt. Zum Fortkommen werden 51 kWh Akkukapazität netto und 400 Kilometer Normreichweite geboten. Die und seine Alltagstauglichkeit werden wir uns später in einem eingehenden Test liebend gern näher anschauen.