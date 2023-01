Probefahrt im E C4 X : Citroën baut an

Wir verzichten an dieser Stelle auf die Aufzählung, welche Marken alle zum Stellantis-Konzern gehören, sonst wären die Zeilen schon voll. Zur Eigenart solcher Ansammlung gehört die Nutzung vieler Gleichteile, Synergieeffekt klingt betriebswirtschaftlicher, bringt aber so oder so neben bekannten Vorteilen auch bekannte Nachteile.

Einer Marke wie Citroën, die stets französische Avantgarde in den atemraubenden Kleidern und der innovativen, wenngleich nicht immer so ganz zuverlässigen Technik trug, sollte besondere Liebe zuteilwerden. Die auf Rendite getrimmte Mannschaft müht sich, ein Herzensbrecher à la DS ist aber nicht in Sicht. Vielleicht wird es ja noch mal was.

Cross-over-Auftritt passt in die Zeit

Bis dahin bauen seriös gemachte Wagen mit einem Schüsschen Mut Brücken, auch der neue E-C4 mit dem Zusatz X beschreitet diesen Weg. Sein Cross-over-Auftritt passt in die Zeit, sein elektrischer Antrieb in die Stimmungslage, und dass im Untergrund die stromversorgte Massenware der Brüder und Schwestern werkelt, muss kein Nachteil sein.

Der mit 136 PS und 260 Nm ausstaffierte Elektromotor macht seine Sache gleichmäßig und frei von Aufregung, er passt in ein auf 150 km/h gedrosseltes Auto, mit dem man keine Bäume ausreißen will. Die Batterie mit 50 kWh Kapazität ist ebenfalls eine alte Bekannte, sie soll hier für 360 Kilometer Normreichweite genügen. Das werden im Alltag etwa 280. Geladen wird mit bis zu 100 kW.

4,60 Meter ist der E-C4 X lang, von der B-Säule an ist zum C4 frischer Raumgewinn festzustellen, welcher den Fondpassagieren zugutekommt. Den Kofferraum schließt eine Klappe wie an einer Limousine, die Heckscheibe bleibt starr, darunter wartet ordentliches Stauvolumen, das sich etwas mühsam befüllen lässt. Die Ausstattung ist reichhaltig, der Fahrkomfort erschien uns auf einer ersten Proberunde, wie von Citroën erwartet, kommod und sanft. Im März steht er im Handel, ab 37.500 Euro, also wie der E-C4 und mit dem üblich saftigen E-Zuschlag zum Benziner.