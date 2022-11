Elektro-Fahrräder : Yamaha will mit E-Bikes den Ton angeben

In Japan rollen E-Bikes der Marke mit den gekreuzten Stimmgabeln schon länger durch die Straßen. 1993 präsentierte Yamaha das weltweit erste Serienfahrrad mit elektrischem Hilfsmotor. Drei neue Modelle sollen nun den Einstieg in den wachsenden europäischen Markt ermöglichen.

Mit dem Crosscore RC rückt Yamaha die urbanen Pendler in den Fokus. Der Alu-Rahmen ist – wie auch bei den anderen Modellen – eine Eigenentwicklung und wird in Taiwan produziert. Der 500-Wh-Akku im Unterrohr lässt sich mit wenigen Handgriffen zum Laden entnehmen. Wer direkt neben der Steckdose parken kann, nutzt die nah am Steuerrohr in den Rahmen inte­grierte Ladebuchse. Die hydraulischen Scheibenbremsen stammen von Shimano und sorgen auch bei hohem Tempo für angemessene Verzögerung und transparente Dosierbarkeit. Geschaltet wird ebenfalls mit Shimano-Komponenten, allerdings mit der schlichten Alivio-Ausstattung, sodass die Gangwechsel etwas ruppig erfolgen. Während das Heck ungefedert ist, kommt an der Front eine SR-Suntour-Gabel mit Stahlfedern und 63 Zentimeter Federweg zum Einsatz, deren Vorspannung einstellbar ist. In Kombination mit den voluminösen Reifen in den Dimensionen 27.5 × 2.0 ist selbst auf leichten Schotterabstechern für ausreichend Dämpfung gesorgt, zumal die Ergonomie mit einer aufrechten, aber fahraktiven Sitzposition auf Fahrkomfort zielt.