Elektroscooter CE 04 von BMW : Schweben in Saus und Braus

BMW geht das Thema Elektroroller so kraftvoll und dynamisch an wie niemand sonst. Erste Probefahrt mit dem neuen CE 04.

Seit 2012 ist viel Zeit vergangen. Zehn Jahre, um genau zu sein, wir haben nachgerechnet. Es hat sich viel getan seitdem, aber nicht überall. Ein Gebiet, auf dem wenig passierte, ist das der Elektromobilität auf zwei Rädern, abgesehen vom Pedelec-Phänomen und der Kickscooter-Schwemme. Aber darum geht es hier nicht.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

2012 stellte BMW den Prototypen eines wegweisenden Fahrzeugs vor. Mit dem C evolution verbreitete das Unternehmen Aufbruchstimmung, er schien für das Versprechen zu stehen, aus einer auspuffenden Gegenwart heraus mit Entschlossenheit eine summende Zukunft anzusteuern. 2013 war er serienreif. Im Frühjahr 2014 folgte die Markteinführung des ausgefeiltesten Elektrorollers aller Zeiten.

Der C evolution war ein i3 auf zwei Rädern. Diverse Komponenten übernahm die Motorradtruppe des Konzerns von der Autoabteilung, griff auf vorhandenes Know-how zurück, nutzte den technischen Vorsprung, um auf und davon zu brausen. Der König der Elektroscooter war geboren.

Der Elektroantrieb passt perfekt zum Roller

Mit seiner Nenndauerleistung von 15 PS (11 kW) passte der BMW wie handelsübliche 125er-Roller in die Führerscheinklasse A1 (ab 16 Jahre). Über diesen Wert hinaus lieferte der Antrieb in der Spitze bis zu 48 PS (35 kW). Das Homologationsverfahren, so wurde damals dem staunenden Publikum erklärt, ließ das zu. Der C evolution, ein Ampeltier, ging wie der Teufel. 100 Kilometer Reichweite wurden geboten, im Fall der 2017 nachgeschobenen „Long Range“-Variante sogar 160. Wir haben das mehrfach beschrieben.

Unser Eindruck schon damals: Wenn der Elektroantrieb irgendwo perfekt einzusetzen ist, dann im Roller, diesem Spezialisten für den Nahkampf auf kurzen Distanzen. Doch der C evolution blieb ein einsamer Kämpfer. Ein paar Nischenanbieter versuchten ihr Glück mit schlichteren, lahmeren Elektrovehikeln, die bekannten Zweiradmarken wollten oder konnten nicht. Wenn sich jemand in den Vordergrund schob, dann war das Niu, ideenreicher, anpackender Neuling aus China mit zwar viel langsameren, aber smarten und relativ günstigen Elektroscootern.

Der C evolution wurde kein Verkaufsschlager. Eventuell aufflammende Begeisterung möglicher Kunden erlosch nicht selten beim Anblick des Preisschilds. Rund 15.000 Euro waren heftig. Etwa 8000 Stück wurden in all den Jahren verkauft, was BMW heute dennoch als Erfolg wertet. Um mehr sei es gar nicht gegangen, sondern vor allem darum, einen Pflock einzuschlagen und Erfahrungen zu sammeln. Bemerkenswert: Mehr als die Hälfte der Produktion ging nach Frankreich. Vive la Evolution.

Nun ist der im Werk Berlin gebaute Lithium-Ionen-Bolzen Geschichte, doch steht mit dem CE 04 der Nachfolger bereit. Dessen Basispreis beträgt rund 12.000 Euro. Das klingt erträglicher als im Fall des Vorgängers, doch Obacht: Mit wünschenswerten Ausstattungspaketen und Einzelposten auf der langen Liste der Zusatzausstattung kommt man der Marke 15.000 Euro wieder gefährlich nahe. Drei Fahrmodi sind serienmäßig, einen vierten namens Dynamic – es ist jener, der am meisten Spaß macht – lässt sich BMW als Bestandteil des Dynamik-Pakets extra vergüten. Heizgriffe, Hauptständer, hoher Windschild und vieles mehr kosten extra.

Technologietransfer mit der Automobilwelt

Beim Überfliegen des Datenblatts fallen zunächst Ähnlichkeiten zwischen Vorgänger und Nachfolger auf, und es stellt sich die Frage, wo eigentlich der Fortschritt von zehn Jahren ist. Fest eingebaute Batterie mit brutto 8,9 kWh, Drehmomentmaximum 62 Nm, 0 bis 50 km/h in 2,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt, Ladezeit vier Stunden 20 Minuten, mit optionalem, 850 Euro kostendem Schnelllader eine Stunde 40, Rekuperation je nach Fahrmodus – so ähnlich kannte man das schon.