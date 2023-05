Škoda gehört zweifelsohne zu den großen Erfolgsgeschichten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Mit Hilfe der neuen Mutter Volkswagen blühte der traditionsreiche Autohersteller wieder zur einstigen Stärke auf. Im Hauptwerk in Mladá Boleslav arbeiten 28.000 Menschen, es ist größer als der Staat Monaco. Modelle wie der Octavia oder der rein elektrische Enyaq laufen von einem Band.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Vom Enyaq hat Škoda im vergangenen Jahr stolze 53.700 Exemplare abgesetzt, in den Niederlanden, Dänemark, Finnland und der Tschechischen Republik sowie in der Slowakei war das kompakte SUV das Elektroauto Nummer eins. Um den Verkauf noch weiter anzukurbeln, ist jetzt ein neues Basismodell bestellbar, das als reiner Hecktriebler mit 148 PS und einer 55-kWh-Batterie eine Reichweite von rund 350 Kilometern bietet. Der Preis liegt bei 39.990 Euro.

Doch der Enyaq iV 50 wird nicht das elektrische Basismodell bleiben. Bis 2026 kommen vier neue elektrische Škoda, alle eng verwandt mit den VW-ID-Modellen. Zunächst debütiert das 4,50-Meter-SUV Elroq, dann ein Basis-Auto im 4,20-Meter-Format für 25.000 Euro, und 2026 schließen sich ein elektrischer Kombi und ein großes SUV an. Während der Elroq im Stammwerk gebaut wird, soll der ID-2-Zwilling in Spanien produziert werden, der Fabrikstandort für die beiden großen Modelle ist noch offen. Die Formen des Quartetts zeigt Škoda schon mal mit 1:1-Modellen aus Plastik.

Mehr zum Thema 1/

Trotz der Elektro-Offensive will man wenigstens bis 2035 an Verbrennermotoren festhalten, und für die großen Škoda aus der alten Zeit, den Superb und den Kodiaq, sind Plug-in-Hybride in Vorbereitung. Doch Škoda kündigte vergangene Woche nicht nur neue Autos an, man hat sich zudem eine neue Markenidentität gegeben, das Logo ist überarbeitet, schlanker, nur noch mit einem angedeuteten Hatschek auf dem S. Der neue Schriftzug kommt vom Herbst an auf die Autos. Außerdem gibt es ein neues Lenkrad und weitere kleine Designänderungen. Und die 1100 Service- und Vertriebspartner in Deutschland müssen sich auf den neuen Markenauftritt einstellen, doch das habe Zeit bis 2024. Letztlich haben sich die cleveren Tschechen noch ein hübsches Sound-Logo gegeben, das künftig jeden Škoda-Werbefilm in Funk, Fernsehen und im Netz beschließen soll.