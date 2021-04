Mit Tesla auf Fernfahrt : Streckenkontrolle

Wie wird man zurückschauen auf die Phase der Transformation, so zwischen den Jahren 2020 und 2030, als die Elektromobilität das Laufen lernte, angeführt von einem gewissen Tesla? Der schneller erwachsen wurde, als er selbst gedacht hatte, und alsbald vom Jäger zum Gejagten wurde, vom Außenseiter zum Akteur mittendrin. Der sich jenseits alltäglicher Softwareupdates mit profanen Dingen wie Facelifts an der Karosserie kaum herumschlagen konnte oder wollte. Langsam sehen sie ein wenig betagt aus, die Model S und 3, und die nun Chrom ersetzenden schwarzen Zierleisten katapultieren sie auch nicht gerade auf den Mars der frischen Emotionen. In der Gewissheit, dass der Verbrennungsmotor noch viele Wünsche erfüllt, aber nicht in die CO2-Neutralität fährt, richten sich Politik und Gesellschaft aufs elektrische Fahrzeug aus, das auch nicht klimaneutral aus der Fabrik rollt, aber vielleicht bald ein bisschen konsequenter. Dass damit heute schon von A nach B gefahren werden kann, steht außer Frage. Nur darf B nicht so arg weit entfernt liegen, wie das an manchen Tagen des Urlaubs, eines spontanen Familienausflugs oder des täglichen Vertreterdaseins sein kann.

Holger Appel (hap.), Technik & Motor, Wirtschaft

Natürlich ist schon viel mit Tesla unternommen worden, auch von uns. Wir wollten jetzt wissen, wie sich Basismobilität an der elektrischen Speerspitze anfühlt. Deswegen haben wir das Model 3 geordert in seiner nunmehr einfachsten Version Standard Range Plus. Bedeutet Hinterradantrieb, Leergewicht 1,7 Tonnen und damit die leichteste der drei angebotenen Modelle, WLTP-Normreichweite 448 Kilometer aus dem Akku mit 55 kWh, 306 PS, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h, 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden, weniger Ausstattung und Konnektivität, Basispreis 39.990 Euro, abzüglich staatlicher Förderung sind das 34.970 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr. Im Kleingedruckten ist Tesla eine ehrliche Haut. „Für optimale Langstreckenfähigkeit in kalten Umgebungen empfehlen wir die Versionen Maximale Reichweite oder Performance“, heißt es.