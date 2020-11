Elektromobilität bei BMW : Wischwasser unter dem Logo

Die Geschichte der Freude am Fahren schreibt BMW seit 1929. Sie verlief nicht immer so geradlinig wie die Scheitel der Vorstandsvorsitzenden, und jetzt ist mal wieder Zeit innezuhalten. Wohin soll der Weg führen angesichts sich ändernder Strömungen in der Gesellschaft? „BMW strebt ständig danach, sich neu zu erfinden. Das ist zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, sagt der heutige Unternehmenschef Oliver Zipse und rückt das Scheinwerferlicht auf ein neues Modell, das den Namen iX trägt. Es soll nichts weniger sein als eine kleine Revolution. Gern auch eine große. Das Konzeptauto hatte unter der Bezeichnung Vision iNext seit Monaten einen Vorgeschmack gegeben. Nun ist das Serienmodell enthüllt, obgleich bis zur Markteinführung Ende 2021 noch einiges Wasser die Isar runterfließt.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Der iX kombiniert Aluminium und Carbon im Karosseriebau und bedient sich einer Architektur, die BMW den „modular skalierbaren Zukunftsbaukasten“ nennt. Er ist auf reine Elektromobilität ausgelegt. Von der Idee, sich von dem neuen Luxusgefährt sogleich autonom durch die Welt chauffieren lassen zu können, ist keine Rede mehr. Offenbar ist das vollautomatische Fahren doch nicht so greifbar, wie das noch vor kurzem viele versprochen oder in Aussicht gestellt haben, bei BMW und anderswo. Mercedes-Benz offeriert in der neuen S-Klasse bis zu 60 km/h freihändig auf der Autobahn im Stop-and-go-Verkehr. So weit, so nett. Niedrige Geschwindigkeiten unter relativ einfachen Bedingungen und Parken, das schaffen die Computer meist zuverlässig. Mehr nicht.

Der iX kommt in der derzeit beliebtesten Karosserieform, er ist ein stattliches SUV. BMW freilich hat Dynamik gepachtet, deshalb nennen sie es SAV, Sports Activity Vehicle. Das Designteam erkennt minimalistische Linien und im Innern ungeahntes Raumgefühl. Naturbelassene Materialien und Recycling-Werkstoffe sollen Körper und Gewissen zuträglich sein. Die Bedienung rund um den gekrümmten Bildschirm wird als klar verständlich dargestellt. Da sind wir gespannt, das behaupten viele Hersteller und wird immer seltener eingelöst. Mehr denn je möge der Mensch im Mittelpunkt stehen, wozu dann natürlich auch moderne Vernetzung gehört. Und weil dieser Mensch nicht mehr so gern wie früher Motorhauben öffnet und da ja sowieso nur noch freudlose Kabel liegen, haben sich die Bayern etwas ausgedacht: Der Einfüllstutzen für das Wischwasser sitzt unter dem Logo an der Front.

Entwicklungschef Frank Weber macht deutlich, welche Aufgabe zu bewältigen ist: „Der iX hat mehr Rechenleistung zur Datenverarbeitung und leistungsfähigere Sensorik als die neuesten Fahrzeuge unseres derzeitigen Portfolios. Er ist 5G-fähig, wird neue und verbesserte automatisierte Fahr- und Parkfunktionen erhalten und nutzt die leistungsstarke fünfte Generation unseres elektrischen Antriebs.“