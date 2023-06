Bisschen verrückt ja, aber so sehr nun wieder nicht. Nein, die Redaktion hat nicht übersehen, dass es draußen 25 Grad hat und auf dieser Seite Eiszeit herrscht. Aber mit den derzeit üblichen Lieferzeiten kommt der heute bestellte Neuwagen ohnehin erst, wenn wieder Schnee fällt. Deswegen haben wir uns gedacht: Kann man machen. Die finnische Fachzeitschrift „Tekniikan Maailma“ hat einen aufwendigen Vergleichstest mit acht frisch auf den Markt drängenden Elektroautos gefahren, und weil die Kollegen im hohen Norden ebenso wie der Autor dieser Zeilen zur Jury der traditionsreichen Auszeichnung Car of the year/Auto des Jahres gehören, dürfen wir die interessanten Ergebnisse verwenden. Angetreten sind BMW i4, Hyundai Ioniq 5, Kia Niro EV, Mercedes-Benz EQE, Nissan Ariya, Renault Mégane E-Tech, Toyota BZ4X und Volkswagen ID Buzz.

Wie ein jeder weiß, oder wissen sollte, sind Elektroautos wetterfühlig. Vor allem Reichweite und Ladedauer hängen von den äußeren Bedingungen ab, Akkus werden beheizt oder gekühlt. Am wohlsten fühlt sich der elektrische Antrieb so um 20 bis 25 Grad, da ist er dem Menschen nicht fern. Die Hersteller richten sich in ihren Prospektangaben nach einer Norm, die wie bei den Pendants mit Benzin- oder Dieselmotor Vergleichbarkeit schafft, in der Realität in der Regel aber nicht erreicht wird. Das hat nichts mit bösem Willen zu tun, eine bessere Lösung ist noch niemandem eingefallen. Immerhin ist die Norm in jüngerer Zeit näher an den Alltag herangerückt, WLTP ist das Stichwort. In Kreisen der Elektromobilität ist es zudem üblich geworden, zusätzlich einen Stadtzyklus anzugeben, der zumeist freundlicher aufscheint, weil in dieser Umgebung die Energierückgewinnung während der zahlreichen Bremsvorgänge dem Akku und damit der Reichweite zugutekommt.