Vorsprung durch chinesische Batterietechnik? Ausgerechnet das International Council on Clean Transportation (ICCT), eine intensiv für das Elektroauto lobbyierende Organisation, veröffentlichte Ende April eine Studie, die zeigt: Auch im Reich der Mitte reicht der Akku im Winter nicht weit.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor

Die Untersuchung basiert auf der Auswertung von Daten, die in dieser Form nur in einem Überwachungsstaat zur Verfügung stehen. In China müssen Autos mit alternativen Antrieben diverse Zustandsdaten in 30-Sekunden-Intervallen an ein nationales Zentrum senden. Auf diesem Weg wertet das „National Big Data Alliance of New Energy Vehicles“ 9,2 Millionen Fahrzeuge aus, die bis Mitte vergangenen Jahres 300 Milliarden Kilometer zurückgelegt hatten. Unstrittig ist, dass auf einer solchen Basis repräsentative Studien möglich sind.