Aktualisiert am

Billiger, schneller, weiter: Elektroautos sollen schon bald alles besser können. Und das nicht nur auf dem Papier. Viele Hersteller schicken deshalb nun von Grund auf neu entwickelte Elektroautos an den Start.

Als BMW vor zehn Jahren den i3 als Lösung für die urbane Mobilität der Zukunft vorstellte, tobte in Expertenkreisen eine intensive Debatte: Müssen Elektroautos speziell auf den Antrieb zugeschnitten sein? Mittlerweile ist die Frage weitgehend beantwortet, nicht nur weil das Elektroauto in einigen Regionen ohnehin politische Vorfahrt genießt, sondern weil der Autofahrer einige Vorteile hat, wenn das gesamte Fahrzeug um Akku und Antrieb herum konstruiert wird.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

Kosten, Reichweite, aber auch Fahrspaß und nicht zuletzt die Sicherheit profitieren. Und so schicken alle deutschen Hersteller, aber auch Toyota in den kommenden zwei Jahren eine neue Generation von Grund auf neu entwickelter Elektroautos an den Start.