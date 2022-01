Ladeinfrastruktur : Bei der Laterne wollen wir steh’n

Das Elektroauto einfach an der Straßenlaterne laden, ist eigentlich eine gute Idee. Nur reichen dafür die Kabel nicht. In Dortmund gibt es ein Projekt, wie es doch klappen könnte.

Wenn Meinolf Pflug im Urlaub mit seiner Familie durch eine fremde Stadt bummelt, kann es vorkommen, dass er abrupt stehen bleibt, um eine seltene Straßenleuchte zu bewundern. Auf den Straßen seiner Heimatstadt Dortmund herrscht hingegen Licht-Monokultur. Die meisten der rund 50.000 Straßenleuchten im Stadtgebiet biegen sich in klassischer Peitschenform in fünf Meter Höhe über die Fahrbahn. 160, bald werden es doppelt so viele sein, stechen jedoch heraus, nicht nur der grellgrünen Farbe wegen, mit der die Masten gestrichen sind. Um den Fuß des Pfahls schmiegt sich ein grauer Kasten mit einer Steckdose und einem Display. Laternenparker, die ein Elektroauto fahren, können hier Strom tanken, und zwar mit einer Leistung von bis zu 11 Kilowatt, die der an einer Wallbox zu Hause gleichkommt. Pflug, Bauingenieur im Tiefbauamt der Stadt, koordiniert den Aufbau des ungewöhnlichen Ladenetzes.

Die verlockende Idee, die ohnehin vorhandene Licht-Infrastruktur der Städte für die aufkeimende Elektromobilität zu nutzen, ist rund zehn Jahre alt. Doch in der Praxis schien sie zunächst an handfester Physik zu scheitern. Denn in vielen Städten hängt die Straßenbeleuchtung an einer eigenen Stromversorgung, die auf den Leistungsbedarf der Leuchten ausgelegt ist. Schon vor der Umstellung auf moderne Leuchtdioden betrug dieser nur wenige 100 Watt je Lichtpunkt, dementsprechend sind meist einphasige Kabel verlegt. Die Lichtnetze wiederum führen nur nachts Strom. Einzeln aus der Ferne einzuschalten waren die Leuchten in der Vergangenheit nicht, das ändert sich gerade mit der Modernisierung. Die Straßenleuchten in Dortmund werden überwiegend über ein vermaschtes WLAN digital angesteuert. Damit lässt sich auch die Kommunikation der Ladeeinrichtung abwickeln, die unter anderem für die Bezahlvorgänge benötigt wird.