Einstieg ins Elektroauto : Warten auf die Wunderbatterie

Ein neues Auto muss her, aus welchem Grund auch immer. Dann stellt sich die Frage, ob der potentielle Kunde angesichts des mehr oder minder beschlossenen Verbrennerverbots nicht sofort auf jene Technologie setzt, die von der Politik als die einzig zukunftsfähige definiert wurde: das Batterieauto. Einiges ist dabei abzuwägen, allem voran die Frage, wie das Laden vonstattengehen soll. Wer ausreichend Platz für Auto und Wallbox vor dem eigenen Haus hat und den Wagen vor allem für kürzere Strecken nutzt, dürfte kaum ein Problem haben – aufgrund des sozialen Status auch nicht mit den saftigen Preisen, die für Elektroautos aufgerufen werden. Der kritische Geist mag zudem an das globale Ganze denken, vor allem daran, woher denn Strom und Rohstoffe stammen und ob das Elektroauto wirklich grün ist oder nur so lackiert.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor

Letztlich ist der Autokauf aber auch eine Investition, und dann stellt sich die schlichte Frage danach, was der richtige Einstiegszeitpunkt ist. Schließlich soll der Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor in der Europäischen Union erst ab dem Jahr 2035 verboten werden. Die sind dann noch viele Jahre auf den Straßen. Ein Fahrverbot für Gebrauchtwagen ist nicht in Sicht und wäre politisch wohl auch kaum durchzusetzen. Bis dahin ist es noch fast ein ganzes Autoleben, das im deutschen Durchschnitt rund 14 Jahre währt. Zeit also, um deutlich bessere und billigere Akkus zu entwickeln. Den Festkörperakku etwa, an dem alle Granden der Autoindustrie forschen. Doch wie realistisch ist diese Wunderbatterie?