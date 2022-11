Elektro-Mountainbike im Test : Was lange währt, fährt wirklich gut

Verstärkt, gedichtet, am breitesten, hohe Haltbarkeit, zehn Jahre Garantie – in der an blumigen Werbehülsen reichen Radbranche fällt Liteville, das Wortspiel soll erlaubt sein, aus dem Rahmen. Die leicht knorpelig wirkenden Bayern unter dem Dach von Syntace haben es nicht so mit raschen Marketingabfolgen, ihr technisch orientiertes Portfolio sieht denn auch ähnlich übersichtlich aus wie ihre Räder. Funktion und Haltbarkeit stehen oben auf dem Innovationszettel, womit eine treue Fangemeinde erobert wurde. Die trägt Tarife auf dem Niveau des ungleich größeren Platzhirschen Specialized mit, was bei der Einsortierung des ersten elektrischen Mountainbikes hilft.

Das Liteville 301 CE MK 1 hat lange auf sich warten lassen, und kaum ist es da, steht fürs kommende Jahr schon eine Evolution an, die MK 2 heißen wird. Wir waren noch mit dem ersten Modell im Wald, deshalb MK 1, Mark 1. Es passt gut dorthin, vor allem, wenn die Gefilde nun rauer werden und die Menschheit nach Stabilität sucht. Das E-Mountainbike ist entgegen der rein muskelbeförderten Gewohnheit von entschlossener Statur. Es wirkt mit seinem kräftigen Unterrohr und der fast filigranen Motorumgebung eigen, maskulin, ohne so radikal zu sein wie vielleicht ein spanisches BH.