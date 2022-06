Elektro-Lastwagen : Der Brummi, der nicht brummt

Aktualisiert am

Alles in einer: Der Bax hat zwei Motoren in der Hinterachse. Bild: Boris Schmidt

Wie man es auch dreht und wendet, es sieht danach aus, als fahre die westliche Welt mittel- und langfristig elek­trisch. Ein großes Fragezeichen mag man noch hinter den batterieelektrischen Schwerlastverkehr mit bis zu 40 Tonnen setzen, aber für kürzere Strecken gibt es schon ein reichhaltiges Angebot an elektrischen Lieferwagen mit bis zu 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Unlängst hat Ford den E-Transit vorgestellt. Eher mau sieht es dagegen unter den 7,5-Tonnern aus, die die alte Führerscheinklasse 3 voll ausreizen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Hier bietet sich jetzt der BAX an. Er kommt nicht von einem der etablierten Hersteller und auch nicht aus China, sondern er entsteht in einer Kooperation zwischen dem 124 Jahre alten Traditionsunternehmen BPW aus dem Bergischen Land und dem Spezialfahrzeugbauer Paul in Vilshofen, wo die Endmontage erfolgt.