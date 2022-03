Elektrischer Airliner : Flug ins Wunderland

Der erste Entwurf dieses elektrisch an­getriebenen Mini-Verkehrsflugzeugs sah zwar spektakulär aus, sorgte unter Flugzeugbauern wie Piloten aber sofort für Kopfschütteln. Die ame­rikanisch-is­rae­lische Firma Eviation Aircraft wollte 2019 mit ihrer neuen Maschine vom Typ Alice zunächst zwei Druckpropeller in den Flächenspitzen sowie einen dritten im Heck für den Antrieb verwenden. Das bringt gleich mehrfach Nachteile. So könnten die Propeller wegen mini­­maler Bodenfreiheit während böiger Landean­flüge auf dem Boden aufschlagen. Zudem wäre beim Ausfall eines Triebwerks außen in der Tragfläche das Flugzeug sofort un­steuerbar. Denn eine derart extreme Asymmetrie des Vortriebs ist nicht mehr durch Steuereingaben mit dem Seiten­ruder zu kompensieren. Bei her­­kömm­lichen Zweimotorigen mit Propeller­antrieb bleibt die Maschine hingegen auch nach Ausfall eines Antriebs voll steuerbar.

Deshalb hat Eviation ein neues, eher konventionelles Konzept ausgewählt. Beide Elektromotoren stecken in Py­lonen am Rumpfheck, ähnlich wie in einem Bu­sinessjet. Die beiden Zug­propeller werden von je einem Elektromotor an­getrieben. So bleibt die Ma­schine selbst nach Ausfall eines Triebwerks beherrschbar. In den kommenden Wo­chen soll Alice nun auf dem Flug­hafen am Firmensitz in Arlington im ameri­kanischen Bundesstaat Washington zum Erstflug abheben. Derzeit finden letzte Hochgeschwindigkeitsrolltests am Boden statt.