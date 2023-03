Morgens um sieben war die Welt in Bloomington bis vor Kurzem noch in Ordnung. Doch seit ein paar Wochen gerät in der Kleinstadt in Indiana die Frühstücksroutine für immer mehr Familien durcheinander. Denn Bloomington liegt im Schulbezirk von Jeff Hauswald. Der ist großer Verfechter der Elektromobilität und einer der ersten Bildungsbürokraten, die ihre gelben Schulbusse auf grüne Antriebstechnik umrüsten – mit gravierenden Folgen für die Morgenroutine in den Haushalten des Monroe County: „Denn seit die Busse nicht mehr mit einem brummenden Diesel fahren, sondern elektrisch dahinsurren, wissen die Eltern nicht mehr, wann sie ihre Kinder rausschicken sollen, und müssen deshalb immer öfter Entschuldigungen für unfreiwillige Freistunden schreiben, erzählt der Beamte.

Doch Hauswald will sich davon nicht ausbremsen lassen. Lieber heute als morgen würde er seine gesamte Flotte umstellen. Doch das dauert. Zwar hat er längst bestellt, doch die Lieferung erfolgt derzeit nur im Schneckentempo und der Wechsel wird erst 2029 abgeschlossen sein. Denn Hauswald ist mit seinem Ansinnen nicht allein.