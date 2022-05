Mercedes EQS mutiert zum SUV : Eine Frage höheren Formats

Aktualisiert am

Eine für alle. Die neue Plattform EVA II für elektrische Antriebe breitet sich im Mercedes-Modellprogramm immer weiter aus. Nach der Business-Limousine EQE und der elektrischen S-Klasse kommt sie nun in einer SUV-Ausführung des Spitzenmodells zum Einsatz. Vom 5,13 Meter langen EQS SUV sind drei Versionen geplant, die mit ihrem rund 100 kWh speichernden Akku gut 600 Kilometer weit kommen. Im 450+ arbeitet ein 360 PS starker Elektromotor an der Hinterachse, im 450 4matic kommt eine weitere Elektromaschine an der Vorderachse zum Einsatz bei gleicher Systemleistung. Kräftiger ist der EQS 580 4matic, sein Motorenduo kommt auf 544 PS. Mit bis zu 200 kW können die Akkus geladen werden, im Idealfall dauert es kaum länger als 30 Minuten, bis eine leere Batterie auf 80 Prozent ihrer Kapazität gebracht ist.

Das Kofferraumvolumen des EQS SUV beträgt als Fünfsitzer 645 Liter, 2100 Liter sind es, wenn die Rückbank umgeklappt wurde, was mit elektrischer Unterstützung funktioniert. Wer sieben Sitze will, zahlt Aufpreis und muss den Verlust von 80 Liter Staukapazität in Kauf nehmen.

Aufpreispflichtig ist zudem die Allradlenkung, die schnelle Spurwechsel sicherer macht und dank des um zehn Grad gegenläufigen Einschlagwinkels der Vorderräder den Wendekreis trotz des langen Radstands (3,21 Meter) von knapp zwölf auf elf Meter verkleinert. Zur Serienausstattung gehört die Luftfederung, mit deren Hilfe sich die Bodenfreiheit um 2,5 Zentimeter vergrößern lässt, was für Fahrten durch nicht zu anspruchsvolles Gelände genügen soll.

Auch im EQS SUV gibt es den MBUX-Hyperscreen als Option, er vereint drei verschiedene Monitore mit einer Gesamtbreite von 1,41 Meter hinter einem berührungssensitiven Deckglas nahtlos. Im Herbst kommt das in den USA gebaute Luxus-SUV auf die Straßen, der Einstiegspreis wird vermutlich knapp unter 100.000 Euro liegen.