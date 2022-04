Faltbares Elektrofahrrad : Ein Pedelec klappt zusammen

Aktualisiert am

Faltrad und Elektroantrieb – das schließt sich gewöhnlich gegenseitig aus. Bisher zumeist. Das Montague M-E1 will nun den Gegenbeweis antreten. Aber geht das wirklich zusammen?

Nicht ohne Grund sind gute Elektroräder stabiler gebaut als die meisten Fahrräder ohne Motorunterstützung: Sie müssen mit größeren Kräften und auch intensiverer Nutzung fertigwerden. Mehr Stabilität aber wiegt auch mehr, vom unvermeidlichen Mehrgewicht durch Motor und Akkupack mal ganz abgesehen. Ein Faltrad dagegen wünscht man sich möglichst leicht. So ist es kein Wunder, dass es nicht viele elektrische Falträder gibt. Und diejenigen, die es gibt, etwa das Brompton Electric oder das Vektron von Tern, sind in erster Linie Falträder geblieben. Mit ihren kleinen Laufrädern und einer gewissen Nachgiebigkeit etwa in der Steuersäule vermitteln sie ein deutlich anderes Fahrgefühl als ein ausgewachsenes Pedelec. Wohlgemerkt, anders soll nicht etwa unsicherer heißen.

Doch auch wenn man auf einem Brompton oder dem Birdy von Riese und Müller eine Sitzposition wie auf einem Rad mit größeren Laufrädern und starrem Rahmen finden kann – die Falträder fühlen sich anders an. Das gilt besonders im Vergleich mit Pedelecs. Zwar gibt es unter Elektrorädern auch meist teuer zu bezahlende Leichtgewichte.