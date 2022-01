Fiat 500 E 3+1 : Drei sind keine zu viel

Autos mit drei Türen sind Exoten. Fiat bietet seinen elektrischen 500 als 3+1 mit einer zweiten Tür an der rechten Seite an, um die Praxistauglichkeit zu erhöhen. Bringt das etwas?

Der Fiat 500 ist ein Phänomen. Kein Retro-Auto ist so akzeptiert wie der kleine Turiner, und auch die neue elektrische Version verkauft sich bestens. Parallel dazu wird der alte neue 500, der nun schon seit 14 Jahren auf dem Markt ist, nicht minder erfolgreich weiterhin als Verbrenner angeboten.

Der neue, elektrische 500 schaut im Prinzip aus wie der alte, ist aber technisch gesehen ein ganz anderes Auto, nicht nur wegen des Antriebs. Die Plattform ist neu, er ist in Maßen gewachsen auf jetzt 3,63 Meter, und wie bisher ist er als „Cabrio“ mit Rolldach zu haben. Das Kofferraumvolumen bleibt bei kleinwagenmäßigen 185 Litern. Neu ist aber eine Variante mit einer zusätzlichen kleinen Tür an der rechten Seite, die gegenläufig öffnet und so den Einstieg in den Fond erleichtern soll. Das kostet 2000 Euro Aufpreis und bringt 30 Kilo zusätzliches Gewicht. Fiat selbst nennt die Version 3+1 und begeht damit, streng genommen, einen Fehler, der sich aber allgemein eingebürgert hat. Gern wird bei zweitürigen Autos mit einer Heckklappe, die prinzipiell einen direkten Zugang zum Innenraum ermöglicht, von einem Dreitürer gesprochen oder bei Viertürern eben von einem Fünftürer. Obwohl niemand durch die Heckklappe ins Auto krabbelt.

Etwas anderes ist das zum Beispiel bei älteren Modellen des Land Rover Defender. Da sind hinten vier Klappsitze quer zur Fahrtrichtung oder zwei längs, und man steigt durch die Hecktür ein. Sobald bei SUVs oder großen Geländewagen ein zur Seite öffnender Einlass im Heck montiert ist, wird ohnehin immer von einer Tür gesprochen, selbst wenn sie nur Zugang zum Laderaum gewährt.

Ganz ohne jüngeres Vorbild ist der Fiat 500 E 3+1 übrigens nicht. Zu dem Kniff mit der dritten Tür an der rechten Seite (für Linksverkehr gehört sie entsprechend an die linke Seite) griffen auch die Designer des Hyundai Veloster, eines Coupés, das von 2011 bis 2016 in Deutschland angeboten wurde. Beide Türen auf der rechten Seite öffnen jedoch in die gleiche, gewohnte Richtung. Wesentlich häufigerer Gast auf deutschen Straßen ist der Mini Clubman der ersten Generation (2007 bis 2014). Die knapp vier Meter lange Kombiversion des Mini hat wie der Fiat 500 E eine zweite, gegenläufige Tür an der rechten Seite, und zwar generell. Mit der größeren zweiten Generation (4,25 Meter lang) kamen dann vier konventionelle Türen, es blieb die Flügeltür am Heck als weitere Besonderheit.

Weiterhin sind drei Türen bei Lieferwagen wie dem VW Bus recht gängig, eine zweite Schiebetür zum Laderaum auf der linken Seite gibt es oft nur gegen Aufpreis. Auch der erste Renault Kangoo, 1997 einer der Begründer des Hochdachkombi-Segments, hatte zunächst nur eine Schiebetür rechts, wie auch der VW Caddy in der Basisversion, der 2003 als Hochdachkombi auf den Markt kam. Gestartet war der Caddy schon 1979, damals aber noch als kleiner Pick-up. Ein Dreitürer ist zudem der nagelneue Renault Rapide, die Nutzfahrzeug-Variante des Kangoo, der sich zudem mit dem Fehlen einer B-Säule einzigartig macht. So entsteht ein 1,45 Meter breiter Zugang zum Laderaum.

Ähnliches hatten auch die Designer des Centro Stile bei Fiat im Sinn, als sie den 3+1 kreierten. Wie beim Rapide gibt es keine Trennsäule, das Erreichen der kleinen Rückbank wird wesentlich erleichtert. Fiat will mit dieser Lösung den gehobenen Ansprüchen an die Praxistauglichkeit gerecht werden, ohne dafür Abstriche am Design machen zu müssen. Die Ausmaße bleiben exakt gleich, das Mehrgewicht habe keinen Einfluss auf Fahrverhalten oder Verbrauch. Öffnen lässt sich die Tür nur von außen, nach der vorderen Tür. Zum Schließen heißt es dann aber erst hinten, dann vorn. Der Sicherheitsgurt für den rechten Fondpassagier hängt mit an der kleinen Tür, er ist aber beim Einsteigen kaum im Weg. Zwar ist an Bord zu gehen so einfacher, doch eng bleibt es im Fond des kleinen Fiat.

Für Kinder ist allemal genug Platz, und die werden Spaß an ihrer eigenen Tür haben, wenn sie auch schon aus Sicherheitsgründen nicht von innen geöffnet werden kann. Anders als die beiden vorderen Türen, die elektrisch auf Knopfdruck öffnen, ist die dritte Tür mechanisch zu bedienen. Nach einer 14-tägigen Bekanntschaft mit einem Fiat 500 E 3+1 kann die Redaktion berichten, dass die dritte Tür im Alltag schon ein Gewinn ist, aber lohnen sich die 2000 Euro Aufpreis wirklich? Nur zehn Prozent der deutschen 500er-Kunden haben sich bislang für einen 3+1 entschieden. Mehr als ein Drittel bestellte das Cabriolet. So gesehen, sind 15 Prozent der Limousinen Dreitürer.

Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h limitiert

Im Übrigen gibt es wie erwähnt keine technischen Unterschiede zum regulären Modell, allerdings kann der Dreitürer nur mit der großen 42-kWh-Batterie bestellt werden. In der Topversion Icon sind dann 32 990 Euro zu zahlen. Der Elektromotor leistet 87 kW (118 PS) und bietet ein feines maximales Drehmoment von 220 Newtonmeter. Die Fahrleistungen gehen vollkommen in Ordnung, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h limitiert.

Für die große Batterie – die kleine hat nur 180 – wirbt Fiat mit einer Reichweite von 320 Kilometern, in der Praxis während kalter Tage im Dezember waren es im Alltag aber allenfalls gut 200. Unser Durchschnittsbedarf auf 100 Kilometer belief sich auf 17,34 kWh. Das sind rund 15 Prozent mehr, als Fiat ins Datenblatt schreibt. An der Autobahn mit Gleichstrom lädt der 500 aber mit flotten 85 kW, da kann es dann relativ schnell weitergehen, ungefähr nach 45 Minuten sind leere Akkus wieder voll. Zu Hause an der 11-kW-Wallbox dauert es mit Wechselstrom gut vier Stunden. Mehr als 15 sind zu veranschlagen, wenn nur eine normale Haushaltssteckdose zur Verfügung ist.

Diese Nachteile (Reichweite, Ladezeiten) haben alle Elektroautos, aber kaum eines hat so viel Charme wie der Fiat 500 E. Da tut die dritte Tür keinen Abbruch, sie fällt überhaupt nicht auf und macht das Auto nur noch interessanter. Drei sind aller guten Dinge und in diesem Fall nicht eine Tür zu viel.