Dieser Testwagen war mal wieder einer, der bei den Passanten viele Fragen aufwarf: „Was ist das denn?“, wurden wir mehrfach angesprochen. „Steht doch drauf“, hätten wir antworten können, angesichts des Nummernschilds N-IO 322. Doch wir erzählen von einem neuen chinesischen Hersteller, der im Reich der Mitte seit 2014 mehr als 300.000 Autos verkauft hat. Und der ET 7 ist die Limousine zum SUV EL 7, mit einem Maß von 5,10 Metern ist sie noch länger als das 4,90-Meter-SUV. Zudem gibt es noch den kompakteren Nio ET 5.

Doch noch hapert es in Deutschland: Keine 400 Autos aus dem Nio-Trio wurden in den ersten sieben Monaten 2023 neu zugelassen, trotz der ehrgeizigen Ziele, der Showrooms in besten Lagen in deutschen Innenstädten und der Ankündigung, mit Batterie-Wechselstationen Fernfahrten zu vereinfachen.