Dienstwagen fördern die Elektromobilität. In diesem Jahr werden 10 Millionen neue E-Autos zugelassen. Tesla führt – seinen wichtigsten Rivalen kennt kaum einer.

Der Preiskampf zahlt sich bisher aus: Weltweit hat kein Hersteller im ersten Halbjahr 2023 so viele Elektroautos abgesetzt wie Tesla.

„Der Gebrauchtwagenmarkt von Elek­trofahrzeugen speist sich im Au­genblick vor allen Dingen aus dem Dienstwagenmarkt.“ Das antwortete Bundesverkehrsminister Volker Wis­sing (FDP) unlängst auf die Frage, wie mehr gebrauchte Elektroautos mit günstigeren Kaufpreisen auf den deutschen Markt kommen könnten. Die Idee dahinter ist simpel: Da neu zugelassene Dienstwagen meist schneller erneuert werden als Fahrzeuge im Privatbesitz, entsteht durch die Dienstwagen rasch ein Gebrauchtwagenmarkt. Dieser „Dienstwageneffekt“ soll nun dazu führen, dass die Preise der Elek­trofahrzeuge attraktiver werden und sich ihre Anzahl so auf den deutschen Straßen erhöht. Vorausgesetzt, der Firmenwagennutzer bleibt bei seiner Entscheidung, elektrisch zu fahren. Noch hilft die um 75 Prozent niedrigere Dienstwagenbesteuerung, schließlich wird nicht ein Prozent des Neuwagenpreises auf das Gehalt monatlich aufgeschlagen, sondern nur 0,25.

Doch darf man hierbei neben dem Gebrauchtwagenmarkt der Elektrofahrzeuge den der Neuzulassungen nicht vergessen. Nur über ihn steigt die Quote der Elektroautos. Da ist noch viel Nachholbedarf. Nach den Erhebungen von Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) hat China eindeutig die Führungsposition in der Welt, vor den USA und Europa. Von mehr als vier Millionen neu zugelassenen E-Autos im ersten Halbjahr 2023 entfallen 2,6 Millionen auf die Volksrepublik. Europa befindet sich mit 940.000 Neuzulassungen auf dem zweiten Platz, dahinter liegen die Vereinigten Staaten mit 580.000 Neuzulassungen. China konnte zudem seine Neuzulassungen um 31 Prozent steigern.

Ein ausschlaggebender Grund für die rasante Entwicklung des chinesischen Markts für Elektroautos sind staatlich geschaffene Kaufanreize. Unter anderem Steuererleichterungen sollen die Wirtschaft ankurbeln. Während die Vereinigten Staaten vergleichbare Steuergutschriften anwenden, dämpfen in Europa rückläufige Förderungen und konjunkturelle Her­ausforderungen die Zahl der Neuzulassungen. In Deutschland wird zum 1. September die Förderung von Elektrofahrzeugen für gewerbliche Käufer gestrichen.

Blickt man auf die Hersteller, sorgt Tesla weiterhin für die meisten Schlagzeilen. Jüngst überraschten die Amerikaner mit Preissenkungen auf dem chinesischen, wenig später auch auf den westlichen Märkten. „Der durch Tesla ausgelöste Preiskampf setzt den Wettbewerbern enorm zu, die zunehmend zur Preisanpassung gezwungen sind“, sagt Studienleiter Bratzel. Und weiter: „Damit steigt der Kosten- und Konsolidierungsdruck, da die Margen der Elektromobilität bei vielen eta­blierten Volumenherstellern gering oder negativ sind.“ Die aggressive Preispolitik von Tesla scheint sich nun auch in den Verkaufszahlen niederzuschlagen.

Nach der Studie des CAM konnten die Amerikaner im ersten Halbjahr ihre Position als absatzstärkster E-Automobilhersteller verteidigen. Mit 889.000 neu zugelassenen Elektroautos belegt Tesla den ersten Platz. Kurz vor dem chinesischen Konkurrenten BYD, der Tesla mit einem Absatz von 617.000 Fahrzeugen dicht auf den Fersen ist. „Die Elektromobilität wird im globalen Vergleich vor allem durch Tesla und BYD getrieben, auf die allein 37 Prozent der Elektroautoabsätze in China, USA und Europa entfallen“, sagt Bratzel.

Mit deutlichem Abstand auf die zwei Marktführer folgt der VW-Konzern als erster deutscher Hersteller mit 321.000 Verkäufen auf dem dritten Platz. Immerhin betrug die Steigerung zum Vorjahr 49 Prozent. Für BMW und Mercedes-Benz reicht es nicht für einen Rang unter den ersten zehn. Beide konnten ihre Absätze im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 jedoch fast verdoppeln.

Für das Gesamtjahr 2023 rechnet das Institut mit knapp zehn Millionen weltweit verkauften Elektroautos. Davon sollen sechs Millionen in China, zwei Millionen auf dem europäischen Markt und 1,2 Millionen in den USA zugelassen werden.