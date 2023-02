Mit welcher Kraftquelle wird der Lastwagen der Zukunft angetrieben? Mit Strom aus riesigen Batteriepaketen oder doch mit Strom aus einer Brennstoffzelle, in der Wasserstoff mit der Umgebungsluft reformiert wird? Um diese Frage ist ein technischer Wettstreit entstanden, in der auch die Möglichkeit eine Rolle spielt, den Wasserstoff direkt im Motor zu verbrennen wie Diesel. Der koreanische Hyundai-Konzern setzt in der Hauptsache auf die Brennstoffzelle und ist seit knapp zwei Jahren in der Schweiz an einer Initiative beteiligt, die in unserem südlichen Nachbarland ein flächendeckendes Wasserstoff-Tankstellennetz aufbauen und damit der Technik zum Durchbruch verhelfen will.

Ein Förderverein, der sich viermal im Jahr trifft, gibt den ungefähren Rahmen vor. Zu den Mitgliedern gehören der Schweizer Hersteller des (grünen) Wasserstoffs und die Betreiber der mittlerweile zwölf Tankstellen, die es in der Eidgenossenschaft gibt. Hinzu kommen etliche Speditionsunternehmen, aber auch Coop und Migros, die beiden großen Lebensmittelketten der Schweiz. Die Politik hält sich weitestgehend zurück. Autohersteller sind keine dabei, sieht man von Hyundai ab und der Emil Frey Group, dem größten Autohändler der Schweiz.