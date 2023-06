Elektrisch zu Hause laden an der eigenen Wallbox ist vernünftig und günstig. Noch kann man nachts so gut wie jeden Akku eines jeden Elektroautos vollständig laden. Doch zum 1. Januar droht die Zwangsdrosselung der maximalen Leistung. Bild: dpa

Das Elektroauto steht bald vor der Tür, und nun stellt sich gleich die nächste Frage: Eine Wallbox fürs Eigenheim oder die Mietwohnung? Braucht man das, lohnt sich das? Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladestationen für jedermann explodiert geradezu. Im Februar zählte die Bundesnetzagentur fast 70.000 Ladepunkte mit Wechselstrom und zusätzlich 12.300 Schnellladestationen mit Gleichstrom. Da kann man doch eigentlich auf eine eigene Wallbox am Haus oder in der Tiefgarage verzichten und die öffentliche Infrastruktur unterwegs nutzen: Bei langen Fahrten auf der Autobahn kurz innehalten zum Schnellladen und in der Stadt an einem Normalladepunkt parken, so lautet die Idee.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Indes spricht einiges für die private Wallbox, und das meinen auch die deutschen Elektroautofahrer. 85 Prozent aller Ladevorgänge erfolgen zu Hause. Es ist günstiger, man befüllt den Akku des Fahrzeugs zu den Preisen des eigenen Stromtarifs, das sind derzeit durchschnittlich 47 Cent pro Kilowattstunde. Wer öffentlich lädt, zahlt deutlich mehr, man rechne mit 60 Cent bis hin zu fast einem Euro, und wie im Mobilfunkmarkt unterscheiden sich die Preise nach Anbieter, Ladeleistung und sonstigen Tariftücken wie etwa einer monatlichen Grundgebühr und Strafgebühren fürs nicht rechtzeitig abgekoppelte Auto nach dem Ende der Betankung. Der Markt ist intransparent, und wer unterwegs ohne Studium des Kleingedruckten aufs Geratewohl lädt, kann böse Überraschungen erleben.