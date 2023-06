Die Welt des Elektroautos müht sich um Emotion, die sich jenseits der fulminanten Beschleunigung manifestiert. Von 0 auf 60, bisweilen auch von 0 auf 100 km/h kommt gegen den elektrischen Schub niemand an, aber die Freude am Fahren speist sich be­kanntlich aus weiteren bauchkribbeligen Zutaten. Darum wissend, gibt es von zivilen Gefährten rebellische Ableger, sie hören in höheren Sphären auf Zusätze wie M oder AMG, in der Region kompakter Knallerbsen sind Alpine oder Abarth am Start. Das soll auch im Zeitalter der Elektromobilität so bleiben, zwei Protagonisten laufen sich schon mal warm.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Aus dem Hause Renault darf im Verlauf des kommenden Jahres ein elektrischer R5 erwartet werden, stilistisch dicht am legendären Original und mit serienmäßiger Liebe-auf-den-ersten-Blick-Garantie. Ihm zur Seite gestellt wird eine Version des konzerneigenen Veredlers Alpine, die zum Jahresende 2024 auf die Bühne des Boulevards fahren will. 4,05 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,48 Meter hoch setzt sie auf Design und auch auf Leistung. Von Ersterem kann sich die geneigte Fangemeinde schon ein Bild machen, ein ungefähres immerhin, Alpine hat ein leicht übertriebenes Showcar ins Rampenlicht gestellt. Es trägt die gewöhnungsbedürftige Bezeichnung A 290-ß, A für Alpine, gefolgt von drei Ziffern. Die erste Zahl kennzeichnet die Größe des Fahrzeugs. Die „90“ steht für lifestyleorientierte, vielseitige Sportwagen der Marke, während die reinen Sportwagen die Ziffer 10 tragen. Das „ß“ bezieht sich auf den in Softwarekreisen verwendeten Betatest, also die Zwischenphase kurz vor der Markteinführung.