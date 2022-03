Unterwegs im Elektroauto : Die kluge Kunst schnellen Ladens

Aktualisiert am

Nun fügt sich alles zu einem großen Bild zusammen. Wer in den vergangenen Jahren die Entwicklung des Infotainments und der Assistenzsysteme im Auto mitverfolgt hat, mochte über die eine oder andere Neuerung lächeln. Warum sollte das Navi-System Kurvenradien oder Höhendaten kennen, schließlich will man mit dem Fahrzeug ja weder abheben noch fliegen. Auch die Aufnahme von Tempolimits ins Kartenmaterial und die Entwicklung des prädiktiven Verkehrszeichenassistenten, der sich mit dem Tempomat verbindet und das Fahrzeug rechtzeitig vor Ortsschildern ausrollen lässt, haben nicht jedem gefallen.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Doch jetzt sieht man den Sinn hinter diesen Innovationen, wenn man das erste Mal auf Langstrecke mit einem reinen Elektrofahrzeug unterwegs ist. Es geht darum, die vorhandene Akkukapazität bestmöglich auszunutzen und lange Ladepausen zu reduzieren. Um das alles auszuprobieren, haben wir uns im Audi RS E-Tron GT das Infotainment mit dem sperrigen Namen „MMI Navigation plus mit MMI Touch“ angesehen, das bei einem Grundpreis des Fahrzeugs von 140 000 Euro serienmäßig ist. Nur das Head-up-Display kostet einen Aufpreis von 1400 Euro, und die unabdingbare Onlineanbindung Audi Connect ist ebenfalls stets an Bord.

Schon während der ersten Langstreckenfahrt entdeckt man sofort die Navi-Unterschiede im Vergleich mit der Software für die Verbrenner: Nach der Zieleingabe erscheint nicht nur das Menü zum Start der Routenführung, sondern ein zweites mit der Option, sich gleich zur nächsten Ladestation in Zielnähe lotsen zu lassen.

Liegt das Ziel außerhalb der berechneten Elektroreichweite, bietet die Anlage an, Ladestationen entlang der Route zu suchen und dort die Aufenthalte einzuplanen. Wer nun daran denkt, dass hier einfach arithmetisch Akkustand und Durchschnittsverbrauch miteinander verrechnet werden, liegt komplett falsch. Dass es Audi anders macht, erkennt man schon daran, dass sich die im Tachometer angezeigte Reichweite mit der Eingabe des Navigationsziels ändert. Es werden nämlich topographische Streckendaten, Verkehrsdaten und die Fahrgewohnheiten berücksichtigt, um die Reichweitenberechnung realistischer zu machen.

Audis Copilot schlägt anschließend Ladestationen entlang der Route vor und bevorzugt HPC-Stationen mit einer Ladeleistung von mehr als 100 kW. HPC steht für High Power Charging. Das Navi zeigt, mit welcher berechneten Restkapazität man an welcher Ladestation eintrifft und wie lange dort im Sinne einer möglichst kurzen Reisezeit geladen wird. Da die Ladestation als Zwischenziel bekannt ist, kann zum richtigen Zeitpunkt die Vorkonditionierung der Batterie noch während der Fahrt beginnen, der Akku wird dabei auf die passende Temperatur gebracht. Nicht zuletzt zeigt die Anlage auch an, ob die Ladesäulen verfügbar oder belegt sind. Das funktioniert aber nur mit HPC-Stationen.

Während der Fahrt darf man sich an eine ganz neue Navi-Meldung gewöhnen: „Die Route wurde aufgrund der aktuellen Verbrauchswerte geändert und die Ladeplanung angepasst.“ Das System erfasst also, dass man zum Beispiel schneller unterwegs ist, mehr Akkuleistung benötigt und berechnet dann neu. In einem Fall wurden wir von der Autobahn über die kürzere und langsamere Landstraße geführt.

F.A.Z. Newsletter Technik & Motor Mittwochs um 12.00 Uhr ANMELDEN

Die optimierte Routenberechnung funktioniert in der Praxis ordentlich, wobei man allerdings nicht einstellen kann, mit welcher Reserve man am Ziel ankommen möchte. Standardmäßig sind es um die 15 Prozent Restkapazität, das mag in der Großstadt mit guter Infrastruktur ausreichend sein. Aber wenn man dann irgendwo auf dem Land landet und die einzige, langsame Wechselstrom-Ladestation von einem falsch parkenden Fahrzeug mit Verbrennungsmotor belegt ist, kann es knapp werden.

Gerade auf Langstrecken muss man sich entscheiden, ob man eher sicherheitsbewusst mit entsprechenden Akku-Reserven und kürzeren Ladezeiten unterwegs sein will oder darauf setzt, dass mit dem Laden gewiss alles funktionieren wird: also weniger in kürzerer Zeit tanken und sich auf die Algorithmen verlassen.

Der Ladestecker will nicht loslassen

Wir hatten auf einer Langstreckentour an zwei von sechs Ladestationen Probleme. Das kurioseste bestand darin, dass sich nach abgeschlossenem Ladevorgang der CCS-Schnellladestecker nicht mehr von der Fahrzeugbuchse entfernen ließ. Wir mussten die Hotline der Allego-Station anrufen, damit diese aus der Ferne die Freischaltung auf den Weg brachte.

Interessant für Tüftler und Ladezeiten-Optimierer ist die Option, Geo-Ladeprofile zu erstellen. Hier wird mit GPS-Koordinaten gespeichert, dass man zum Beispiel zu Hause immer nur auf 80 Prozent der Kapazität laden möchte, und man kann zudem Zeitfenster vorgeben.

Mehr zum Thema 1/

Alles in allem hat Audi seine Navigation raffiniert um eine Funktionalität erweitert, die der begrenzten Elektroreichweite den Schrecken nimmt. Wer den prädiktiven Tempomat verwendet und auf die eingeblendeten Fuß-vom-Gas-Hinweise achtet, bewegt den RS E-Tron GT mit durchschnittlich etwas weniger als 30 kWh auf 100 Kilometer. Das sind dann allerdings überwiegend Sparfahrten und eine maximale Reichweite von nur etwas mehr als 320 Kilometer. Läuft alles optimal, soll man den Akku an einer 800-Volt-Ladesäule mit 270 kW innerhalb von etwas mehr als 20 Minuten von 5 auf 80 Prozent bringen können. So gesehen, lässt es sich mit der cleveren Routenführung, der Onlineanbindung und den Assistenzsystemen kommod elektrisch fahren, sofern es mehr von solchen superschnellen Ladestationen gibt.

Klar ist auch: Ohne aktive Routenführung, Onlineabfrage der Ladestationen und ihrer Kapazitäten hat elektrisches Fahren deutlich weniger Sinn. Wer ein Elektroauto kauft, benötigt Navi, Sim-Karte und eine dynamische Routenführung. Neben Audi beherrschen auch Mercedes, Porsche und andere die hohe Kunst der flexiblen Routenführung. Hersteller, die noch nicht dabei sind, haben über kurz oder lang ein Problem.