Skoda Vision 7S : Für die glorreichen Sieben

So sieht Skodas Vision eines elektrischen SUV für die Großfamilie aus. Eine Babyschale schützt den Nachwuchs am sichersten Platz des Fahrzeugs. In den Innenraum sollen nachhaltige Materialien einziehen.

Mit der Konzeptstudie Vision 7S gibt Skoda einen Ausblick auf sein künftiges Spitzenmodell und stellt gleichzeitig die neue Designsprache der Marke vor. Das vollelektrische SUV mit Platz für sieben Personen basiert auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten des Konzerns und trumpft mit 5,02 Meter Länge und 3,08 Meter Radstand auf. So stattlich war noch kein Skoda-Modell. Bevor die Serienversion des Flaggschiffs 2026 die Bühne betritt, gehen in Ergänzung zur Enyaq-Familie zwei weitere Elektromodelle an den Start. Den Anfang macht 2024 ein strombetriebenes Kompakt-SUV im Karoq-Format. Ein Jahr später folgt ein Elektro-Kleinwagen auf Basis der Studie Urban Rebel der Schwestermarke Cupra. Die 89-kWh-Batterie im Vision 7S soll mehr als 600 Kilometer Reichweite ermöglichen, kurze Ladestopps verspricht die Schnelllademöglichkeit bis 200 kW. Zu Motor- und Leistungsdaten gibt es noch keine Informationen.

Reduzierte, klare Linien kennzeichnen die in Mattgrün lackierte Studie. Mit markanter, in eine robustere Richtung zielender Formensprache will Skoda sich künftig stärker von den Konzernmarken VW, Seat und Cupra unterscheiden. Der mächtige vordere Stoßfänger des Vision 7S integriert sieben aufrecht stehende Luftschlitze. Front- und Heckleuchten sind T-förmig angeordnet. Anstelle des geflügelten Pfeil-Emblems prangt der frisch gestaltete Skoda-Schriftzug auf der stark ausgeformten Haube. In der schwarz getönten Polycarbonatscheibe des nur angedeuteten Grills verbirgt sich die Fahrzeugsensorik. Ob die Serienversion ohne B-Säulen und mit gegenläufig öffnenden Türen antreten wird, ist fraglich.

Größere Chancen auf Verwirklichung hat das nicht ausschließlich auf Digitalisierung setzende Bedienkonzept des Showcars, das einen 14,6 Zoll großen, vertikal angeordneten Touchscreen-Monitor mit Drehreglern für die Klimatisierung und weiteren physischen Tasten kombiniert. Nachhaltige Materialien dominieren den großzügig dimensionierten Innenraum des Elektro-SUV, der eigentlich ein 6+1-Sitzer ist.

Drei Reihen beherbergen jeweils zwei Sitzplätze. Skoda hat mit der Studie die Großfamilie im Blick: Vor der zweiten Reihe ist auf der Mittelkonsole eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung montiert. Damit sei der jüngste Nachwuchs auf dem sichersten Platz im Fahrzeug am besten geschützt.