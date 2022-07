Rimac Nevera kommt : Kraftwerk für zwei Millionen

Immer noch ist Rimac ein stiller Star. Dabei mischt er längst kräftig mit. So gehören Rimac 55 Prozent vom im vergangenen Jahr gegründeten Unternehmen Bugatti-Rimac. Der Rest gehört Porsche, die wiederum 24 Prozent an Rimac halten.

Die Karriere des in Frankfurt am Main aufgewachsenen Kroaten Mate Rimac erinnert an die von Elon Musk. Wobei der Mittdreißiger Rimac deutlich dezenter auftritt und wohl auch die schlechteren Startbedingungen hatte.

Und jetzt liefert er. In Zagreb sind die ersten fünf Nevera produziert worden, nach 60 Monaten Entwicklungszeit, dem Verschleiß von 18 Prototypen und neun Fahrzeugen in 45 Crashtests sowie 1,6 Millionen Testkilometern. Einen Nevera herzustellen dauert in Handarbeit fünf Wochen, die 50 Exemplare, die im ersten Jahr fertig werden sollen, sind schon verkauft. Zu je zwei Millionen Euro. Netto.

1500 Mitarbeiter hat die Fabrik, mehr als 150 Nevera soll es zunächst nicht geben. 25 Händler in den USA, Europa, dem Mittleren Osten und Asien sollen sich um Vertrieb und Wartung kümmern.

Der Name Nevera bezeichnet einen unerwarteten Sommersturm an der kroatischen Küste. Autofans ziehen gedankliche Parallelen zum Maserati Mistral. Mit den stärksten Winden kann es der Rimac durchaus aufnehmen, vier Elektromotoren jeweils in den Rädern leisten 1914 PS, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll in 1,85 Sekunden möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit liegt irgendwo jenseits der 400 km/h. Trotz Batterien, die satte 120 kWh Energie speichern können, dürfte es beim Ausreizen aller Möglichkeiten des 4,75 Meter langen und 1,21 Meter flachen Supersportwagens, der rund 2,2 Tonnen wiegt, mit der Reichweite nicht weit her sein. Rimac gibt aber im „Range-Modus“ immerhin 547 Kilometer an.

So schnell wie der Nevera fährt, hat sich Rimac in die Autobranche katapultiert. Er entwickelt sogar am nächsten Porsche 911 Hybrid mit.