Wo stünde Volkswagen in der Hitliste der Elektroautos, wenn der ID 3 von Anfang an ein gutes Auto gewesen wäre? Sicht- und fühlbarer Geiz ist leider nicht mehr geil. Diese Mentalität hat viele Interessenten vergrault. Denn das elektrische Pendant zum Golf fährt an sich gut, die Wolfsburger Fahrwerker können natürlich etwas, und die Antriebstruppe hat auch einen geschmeidigen Job gemacht.

Holger Appel

Der nunmehr nicht mehr ganz so neue Vorstandsvorsitzende hat gleich nach Amtsantritt diverse Änderungen verfügt, einige davon sind relativ rasch machbar, andere brauchen mehr Zeit. So kommt es, dass nun ein erstes Facelift ansteht, zum kommenden Jahreswechsel wird eine zweite Runde gestartet.

Von sofort an legt die Front ihre Pummeligkeit ab, Eingriffe an den Kühlöffnungen und der Frontschürze als auch der Wegfall der schwarzen Leiste unter der Windschutzscheibe strecken und schärfen den Vorderwagen. Am Heck leuchten geteilte Rücklichter in die Klappe hinein. Der Effekt ist nach einer ersten Inaugenscheinnahme ein Gewinn.

Vermutlich noch mehr Handlungsbedarf besteht in der Materialdarbietung innen und dem Finish an vielen Ecken und Kanten. Hier kommen überarbeitete Türverkleidungen und Sitzbezüge zum Einsatz, manch überharte Oberfläche ist nun sanft unterschäumt. Fürs elektrische Fahren wichtig ist eine schlaue Routenplanung der Navigation, die Identifizierung an der Ladesäule sollte so einfach wie bei Tesla gelingen. Beides bringt VW auf den Weg. Wir werden die Fortschritte in Mode und Technik so bald wie möglich in einem Testwagen ausprobieren.

Etwas mehr Vorlauf benötigt der Einbau größerer Bildschirme sowie die Korrektur der depperten Tasten am Lenkrad, des sperrigen Gangwählhebels als auch der fehlenden Beleuchtung der Slider für Klimaregelung und Radiolautstärke. Derlei darf für Anfang 2024 erwartet werden. Spätestens dann wird der ID 3 endlich angemessenes Niveau haben. Allerdings tut die Anschaffung nun arg weh. Mit der mittelgroßen Batterie sind 44.000 Euro zu kalkulieren, das ist ein Zuschlag um rund 5000 Euro.