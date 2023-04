Volkswagen erweitert sein Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen nach un­ten und nach oben. Während der ID.2 von 2025 an als Einstiegsmodell der Wolfsburger in die E-Mobilität fun­gieren soll, fährt der ID 7 schon im Oktober dieses Jahres an die Spitze der ID-Familie. Wir hatten noch vor der offiziellen Weltpremiere am 17. April Gelegenheit, die vollelektrische Limousine der ge­hobenen Mittelklasse genauer in Augenschein zu nehmen und eine Runde in dem noch ge­tarnten Fahrzeug zu drehen.

Mit einer Länge von stattlichen 4,96 Metern bewegt sich der ID 7 zwischen dem knapp 20 Zentimeter kür­zeren Passat Variant, der für Europa zunächst weiter im Programm bleibt, und dem 2016 verblichenen, 5,05 Meter langen Phaeton. Trotz Tarnung ist die Linien­führung der mit einem cW-Wert von 0,23 betont strömungsgünstig ge­zeichneten Li­mousine mit tiefer, nahezu geschlossener Front, abfallendem Dach, langen Fondtüren und bündig anliegenden Türgriffen deutlich er­kennbar.