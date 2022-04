Der neue Smart ist da : Das Ende der Querparker

Nun ist es amtlich, das Leben als Kleinstwagenmarke für Querparker ist vorbei. Smart versucht sich neu zu erfinden, hat dazu einen chinesischen Partner auserkoren und zeigt jetzt sein erstes Auto aus der jungen Ehe: ein SUV. Wer sich in die knuddeligen Zweitürer verliebt hatte, muss tapfer sein. Denn der neue beweist zwar den Versuch, traditionelle Elemente guter Laune mit modernem Auftritt zu kombinieren, er geht gleichwohl in der Masse eher unter, als dass er durch Nonkonformität besticht. Der wirtschaftliche Zwang war stark, Smart gilt als Verlustbringer größeren Stils.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Das wollte sich der Hausherr Daimler nicht länger ansehen. So wurde der Kleinstwagenhersteller in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Großaktionär Geely eingebracht. Seitdem reift mit chinesischer Technik und deutschem Design der erste Smart einer neuen Ära. Er hätte wohl schon auf dem Markt sein sollen, aber auch in der Autobranche ist ja nichts normal in diesen Zeiten.

So also fiel nun das Tuch, und zu sehen ist, was die Spatzen von den Dächern pfiffen. Aus dem in den 1990er Jahren mit Swatch-Chef Nicolas Hayek als Micromobil entwickelten Zweisitzer wird ein SUV, das mit 4,27 Metern Länge und fünf Sitzen in der Kompaktklasse antritt. Der Radstand von 2,75 Metern ist so groß wie früher das ganze Auto.

Selbstredend bleibt er vornehmlich an der Stadt orientiert, fährt also standesgemäß elektrisch. Es wird eine ganze Familie in verschiedenen Leistungsklassen geben.

Mit dem Einführungsmodell freilich verlässt Smart sein Terrain und setzt ein Ausrufezeichen Richtung Performance, das nicht jeder Freund der Marke verstehen muss. 272 PS und 180 km/h Höchstgeschwindigkeit stehen im Datenblatt, der Hinterradantrieb bringt eine eigene Note der Dynamik. Mit seinem 66 kWh großen Akku soll er bis zu 440 Kilometer Reichweite nach Norm schaffen. Geladen werden kann mit 22 kW am Wechselstrom und 150 kW am Gleichstrom.

Mehr zum Thema 1/

Das sind beachtliche Werte. 1820 Kilogramm Leergewicht sprengen freilich gleichfalls die Vorstellungskraft. So verändert sich also vieles, nein alles. Die ersten Auslieferungen sind zum Jahreswechsel geplant. Dann werden auch die Preise feststehen. Wer sich den VW ID 3 als Orientierung vornimmt, sollte nicht allzu falsch liegen. Das wären um 30.000 Euro aufwärts.