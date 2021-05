Ein europäischer Elon Musk : Der Entwicklungshelfer

„Tut mir leid, uns sind die Besucherausweise ausgegangen.“ Sie haben zwar mittlerweile eilig ein neues Empfangsgebäude neben das Tor seiner Zentrale in Sveta Nedelja gezimmert, doch wer in diesen Tagen zu Mate Rimac möchte, der muss mit einem digitalen Stempel auf dem Smartphone vorliebnehmen. Der kroatische Unternehmer ist eine der gefragtesten Größen in der Automobilindustrie. Andere, wie VW-Chef Herbert Diess, hoffen fest darauf, dass er den alten Konzernen hilft, den Anschluss an Neulinge wie Tesla nicht zu verlieren.

Deshalb landen neuerdings verdächtig viele Learjets auf dem beschaulichen Flughafen im nahen Zagreb, deshalb gehen in Sveta Nedelja mehr Gäste ein und aus, als es Besucherausweise gibt, und deshalb vergeht kaum ein Monat, in dem nicht eine neue Rimac-Meldung über die Börsenticker flimmert.