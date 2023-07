Fahren wir bald alle nur noch mit dem Bus oder der Bahn? Manche träumen davon, doch es ist es wohl nicht möglich, im ländlichen Raum eine so kurze Taktung und so kurze Fahrzeiten wie in den Großstädten anzubieten, die auch nur annähernd an die Flexibilität des Individualverkehrs herankommen. Dieser Feststellung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kann man schwer widersprechen. Das Auto wird also nicht verschwinden.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor".

Dennoch steht der öffentliche Nahverkehr so sehr im Fokus wie noch nie, dafür sorgt allein schon das neue Deutschland-Ticket für 49 Euro, das die Käufer jedes deutsche Verkehrsnetz nutzen lässt. Ersten Schätzungen nach haben bislang 700.000 Menschen das D-Ticket gekauft, die bisher keine Zeitkarte eines Verkehrsbetriebs hatten. Bahn und Bus im Regionalverkehr werden bald wohl mehr nachgefragt. Das müsste auch sein, Schätzungen einer Roland-Berger-Studie zufolge wäre im Busbetrieb eine Verdoppelung der Kilometerleistung nötig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Aber während Bahnen auf ihrem separaten Streckennetz meist elektrisch fahren, dieselt der Linienbus noch weiter kräftig vor sich hin.