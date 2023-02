Seit zwei Jahren ist das neue London-Taxi, offiziell LEVC TX, nun schon auf dem Markt. In Deutschland tut man sich schwer. Dabei hat das ungewöhnliche Gefährt einige Vorzüge. So ist es tauglich für Rollstühle.

Black was beautiful: Das London Taxi gibt es in 13 Farben. Bild: Hersteller

Der Zeitpunkt vor knapp drei Jahren war denkbar ungünstig gewählt. Das für sechs Personen ausgelegte Taxi-Fahrzeug LEVC TX oder auch London-Taxi feierte ausgerechnet zu Beginn der Pandemie seinen Marktstart. Keine guten Zeiten fürs Taxigeschäft. Entsprechend schwer tut sich der deutsche Vertrieb mit seinen bundesweit zwölf Händlern. Immer noch ist der LEVC ein Exot auf deutschen Straßen, während man ihn in Großbritannien und insbesondere in London fast an jeder Ecke sieht. Gut 9000 Einheiten des neuen Modells sind bislang von der zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden London Electric Vehicle Company auf der Insel gebaut worden, 5000 allein fahren in der britischen Hauptstadt. Für die das Taxi mit entsprechenden Vorgaben der Stadtverwaltung (8,50 Meter Wendekreis, tauglich für Rollstühle) letztlich auch konzipiert wurde.

Im lichten Innenraum hinter dem Fahrer finden bis zu sechs Gäste Platz, drei in Fahrtrichtung, drei auf Klappsitzen entgegengesetzt. Das Gepäck kann in den unbestuhlten Beifahrerbereich, rund 440 Liter betrage das rechnerische Ladevolumen. Im Heck findet sich ein weiterer Kofferraum, doch der ist mit dem vollwertigen Ersatzrad praktisch ausgefüllt. Die Türen zum Fahrgastraum öffnen gegenläufig und im 90-Grad-Winkel. So ist viel Platz zum bequemen Einsteigen, auch weil der Wagen so hoch ist.