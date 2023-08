Opel ist schon deshalb einen Blick wert, weil die Rüsselsheimer als einzige Marke des französisch-amerikanisch-deutsch-italienischen Konglomerats Stellantis auf die IAA nach München kommen werden. Der Rest der Truppe macht zwar bis hoch in die Konzernführung einigen Wind, wenn es um bange Fragen des europäischen Standortes und einer Abwehr aufmüpfiger chinesischer Emporkömmlinge geht, doch die Bühne der Automesse scheut er. Opel nicht.

Was an der Isar Anfang September zu sehen sein wird, ist nicht weniger als ein kräftiger Hinweis auf die künftige Ausrichtung, den der jugendlich-frohgemute Chef Florian Huettl gar als „eine neue Epoche der Marke“ gewertet wissen will. Eine Nummer dichter an der künftigen Realität ist wohl die Wiedergeburt des legendären Manta zu erkennen, jetzt dann als ein sportlich orientiertes Crossover-Modell, das die Ära nach den hochbauenden SUV mitformen möchte.

Der Opel Experimanta, nein, das war jetzt verfrüht, der Opel Experimental setzt allerorten Lichtleiter als Gestaltungsmerkmal ein, auch und gerade außen an Stellen, wo bislang Chrom verwendet wurde, was nun völlig fehlt. Der Blitz in der Front ist natürlich illuminiert, derlei wird in der ganzen Branche üblich, hier ist sogleich auch das neu gestaltete Markenlogo zu erkennen. Ob die beleuchtete Bügelfalte in der Mitte der Haube es so in die Serie schafft, ist noch Diskussionsstoff für Gespräche mit den zuletzt überraschend liberalen Zulassungsbehörden. Zu den glatten Oberflächen gehört fast zwangsläufig der Verzicht auf Außenspiegel, an ihre Stelle treten kaum zu erkennende 180-Grad-Kameras in der, Achtung, C-Säule.

Ausgestellte Radhäuser für formatfüllende Schwarzfahrer sind erkennbar, bis zum Manta fehlt uns dennoch einiges, und zwar mehr als die feurige Tina Ruland und der unabdingbare Fuchsschwanz. Der neue setzt auf Luftklappen an Front und Heck, bringt Aerodynamik bis hinein in einen hinten ausfahrbaren Diffusor in Stellung und verspricht Detox, umgangssprachlich Entschleunigung.

Bildschirme sind morgen schon wieder von gestern, virtuelle Realität durchströmt informierend den Innenraum. An der Armlehne gibt ein kleines Pad den Direktzugriff auf jene Funktionen frei, die der Fahrer für am Wichtigsten hält. Ghettoblaster, Burnout der hinteren Schlappen vielleicht? „Modern German“, wie Opel verstanden werden will, hat atmosphärisch wohlfühligeres im Sinn. Was genau daraus optisch und technisch wird, werden wir voraussichtlich 2025 oder 2026 auf der Straße erfahren können, dann natürlich batterieelektrisch angetrieben.