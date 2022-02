Aus für den BMW i3 : Bye bye, kleiner Bayer

Aktualisiert am

Schluss jetzt: BMW schickt seinen i3 in den Ruhestand. Bild: BMW

Auch BMW ist mit Macht auf dem Weg zum Elektroautohersteller. Ganz neu im Programm sind der iX und der i4, der iX3 fährt seit einem Jahr, der iX1 soll bald folgen, und der Mini E gehört ja auch noch zur Familie. Nur der i3, mit dem der Hersteller vor nun schon neun Jahren so viel Furore machte, muss jetzt gehen. Entgegen ursprünglicher Ankündigungen, den vier Meter langen, ungewöhnlichen Stadtwagen bis 2023 oder 2024 zu bauen, ist jetzt im Sommer Schluss. Man brauche die Produktionskapazität in Leipzig für den iX1 und den elektrischen Mini Countryman, heißt es aus München.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Damit verabschiedet sich ein ziemlich einmaliges Auto, mit dem sich BMW einst anschickte, die Elektromobilität anzuschieben. Es war ein sehr mutiges Projekt, so ziemlich alles war und ist anders, die Karosserie besteht aus Alu und Karbon, der Innenraum baute schon 2013 auf Nachhaltigkeit, mit den gegenläufigen Türen und einem Styling, das ihn sofort als i3 und damit als Elektroauto erkennen ließ, wurden Zeichen gesetzt.

Doch ein schönes Auto war der i3 nie. Der Kunde zog zu Beginn nicht richtig mit. Vielleicht war es einfach zu früh. Es gab noch keine Förderung, und diese Redaktion musste am 24. Dezember 2013 von 100 Kilometer Reichweite berichten, ein Armutszeugnis. 34.950 Euro war damals der Startpreis. „Ein Auto zum Preis einer Bahncard­ 100, die nur regional genutzt wird“, lautete das Resümee.

Projekt für BMW letztlich profitabel

Heute kostet ein i3 den Endkunden faktisch weniger, weil von den 39.000 Euro Basispreis noch die Förderung abgezogen werden kann, und inzwischen kommt er dank neuer Batterie-Technik immerhin gut 200 Kilometer weit. Das Modell mit zusätzlichem Motorrad-Motor als Range Extender, dessen Platzbedarf nebst Neunliter-Tank schon hineinkonstruiert war, wird seit 2018 nicht mehr angeboten.

250.000 i3 wird BMW bis Sommer gebaut haben, die rund fünf Milliarden Euro Umsatz gebracht haben dürften. Letztlich sei das Projekt doch noch profitabel gewesen, und gelernt habe man mit dem i3 gewiss eine Menge. Er verkaufte sich übrigens zum Schluss immer besser, mit 12.178 Neuzulassungen in Deutschland im vergangenen Jahr liegt er im E-Auto-Ranking auf Rang 10, vor seinem Cousin Mini E und dem Opel Corsa E. Und der Name lebt weiter, BMW wird in China die kommende elektrische 3er-Limousine i3 nennen.