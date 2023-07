Aktualisiert am

Vor 25 Jahren übernahm der VW-Konzern Rolls-Royce und Bentley. Rolls wurde alsbald an BMW weitergereicht, Bentley stand allein da, legte aber mithilfe des GT Continental einen famosen Aufstieg hin. Und der Ausblick? Elektrisch, was sonst.

Heute ist Bentley nach Stückzahlen die stärkste Luxusmarke im obersten Verkaufssegment. Davon zeugen im vergangenen Jahr gut 15.100 abgesetzte Einheiten, das ist ein Allzeitrekord. Und Bentley-Chef Adrian Hallmark plant für die Zukunft sogar mit bis zu 20.000 Autos jährlich. Er glaubt fest daran, dass dieses hohe Niveau selbst mit rein elektrischen Bentley gehalten werden könne. Doch noch ist es nicht so weit. Der erste vollelektrische Luxuswagen aus Crewe ist erst für 2026 avisiert, aber schon 2024 werden alle Bentley elektrifiziert sein. Der Verbrennungsmotor verabschiedet sich nach und nach, ähnlich wie bei Jaguar.

Wie Hallmark in einem Gespräch mit der F.A.Z. sagte, investiert Bentley weitere 450 Millionen Euro in die (Elektroauto-)Fertigung in Crewe. Mit dem Wechsel zur Akkutechnik soll dann jedes Jahr ein neues Modell vorgestellt werden. Fünf sollen es fortan sein: die große Limousine Flying Spur, das SUV Bentayga, der Continental GT als Coupé und Cabrio sowie ein fünfter Bentley, über dessen genauere Spezifikation noch nicht gesprochen wird. Wir tippen auf ein kleineres SUV.