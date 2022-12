Bild: Hersteller, Zulassungsdaten Kraftfahrtbundesamt

1. Der Schrittmacher

Der Tesla Y ist eigentlich ein Tesla 3. Und ein Berliner. Die höher gelegte Version des elektrischen Vordenkers kommt gut an und greift die ewige Spitzenposition des VW Golf an. Wer hätte das vor zehn Jahren gedacht?0-100 km/h: 5 sHöchstgeschwindigkeit (vmax): 217 bis 250 km/hMotorleistung: geschätzt 300 bis 460 PSAkkukapazität: 55 bis 77 kWhReichweite nach Norm: 455 bis 533 KilometerMaximale Ladeleistung: 250 kWAbsatz in Deutschland, Jan. bis Okt. 2022: 24 177 StückPreis: ab 54 000 Euro