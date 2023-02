Es gibt keinen relevanten Autohersteller, der sich nicht der Elektromobilität verschrieben hat. So will Opel von 2028 an nur noch rein elektrische Autos verkaufen. Auf dem Weg dahin wird das Modellangebot sukzessive umgestellt, die große Limousine Insignia wurde aus dem Programm genommen, das 4,48-Meter-SUV Grandland ist jetzt das Flaggschiff der Marke. Für diesen Grandland, aber auch für den kompakten Astra kommt in diesem Frühjahr eine GSE-Variante ins Angebot.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

In beiden Fällen trägt ein Plug-in-Hybrid das historische Kürzel, das 1970 zum ersten Mal verwendet wurde. Damals stand es für „Grand Sport Einspritzung“ im Opel Commodore, heute heißt es Grand Sport Electric. Im Grandland GSE gibt es dann eine Systemleistung aus einem 1,6-Liter-Benziner und einer E-Maschine von 300 PS, der Astra GSE bietet aus dem 1,6er-Motor und dem elektrischen Counterpart 225 PS. Sonst sind es 224 und 180 PS. Der Akku des Astra ist 12,4 kWh groß, der des Grandland 14,2.

Hochwertiger gestalteter Innenraum

Beide sollen rein elektrisch mehr als 60 Kilometer weit kommen. Zum GSE-Outfit gehören unter anderem eine sportlicher ausgelegte Lenkung und exklusive Koni-Stoßdämpfer, dazu spezifische 18- oder 19-Zoll-Aluräder, eine andere Front und ein geänderter Heckdiffusor sowie ein hochwertiger gestalteter Innenraum.

Der Astra ist von sofort an bestellbar, er kostet 45 510 Euro. Die ersten Autos erreichen im März den Handel. Wer jetzt bestellt, muss aber mit bis zu einem halben Jahr Lieferzeit rechnen. Auch der Astra Sports Tourer, also der Kombi, darf sich bald mit dem Kürzel GSE schmücken. Er kommt im Sommer, der Aufpreis sollte um die 1200 Euro liegen. Für den Grandland, der die gleichen Lieferzeiten hat, beginnen die Preise bei 57 600 Euro.

Auf ersten Probefahrten konnten sich beide GSE beweisen, sie haben tatsächlich einiges sportliches Talent mit einem sehr straffen Fahrwerk. 60 Kilometer elektrische Reichweite erschienen aber als Illusion. Opel kündigt GSE offensiv als neue Submarke an. Es ist anzunehmen, dass Astra und Grandland nicht die einzigen Modelle bleiben. Der rein elektrische Astra, der im Laufe des Jahres startet – auch als Sports Tourer –, wird in der Topausstattung ein GSE. Mit Spannung erwartet wird ein elektrischer Nachfolger des so wichtigen Insignia.