Autohersteller BYD aus China : Der große Unbekannte

Wang Chuanfu ist ein Mann, den sie selbst hier in der Zentrale nur selten zu Gesicht bekommen und der sich nicht einmal für ausländische Gäste kurz aus dem Büro traut. Dass den 57-Jährigen ein Mythos der Unsichtbarkeit umgibt, passt zu seiner Firma, die selbst eine große Unbekannte ist. Denn zumindest europäische Autofahrer haben von BYD noch nicht viel gehört. In der PS-Branche selbst dagegen sind die drei Buchstaben in aller Munde. Denn was Mr. Chuanfu mit „Build Your Dreams“ geschaffen hat, ist beeindruckend.

1995 hat er die Firma als Batteriewerkstatt mit 20 Mitarbeitern in der Yadi Road in Shenzhen gegründet und produzierte 2005 als BYD sein erstes Auto. Seit 2010 kommen aus Shenzhen auch reine Elek­troautos. Vergangene Woche feierte BYD das fünfmillionste „New Energy Vehicle“, man rühmt sich als weltgrößter Hersteller von elektrifizierten Fahrzeugen. Selbst wenn bis dato noch über 90 Prozent der Autos in China verkauft werden, schmerzt das auch die deutschen Hersteller – allen voran VW. Die hat BYD in diesem Frühling nach Urzeiten von Platz 1 der Zulassungstabelle verdrängt.