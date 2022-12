Winter-Fahrt mit Elektro-Auto : Fünf Stunden kaltgestellt

Es war mal wieder Winter in Deutschland. Und ausgerechnet in einer frostigen Woche steht eine große Tour mit einem Elektroauto an. Dass die Reichweiten in der Kälte in den Keller gehen, ist bekannt, allerdings kein großer Faktor, solange man nur in der Region unterwegs ist. Tiefe Temperaturen verlangsamen die chemischen Prozesse, die Batterie wird weniger leistungsfähig. Das fängt übrigens schon bei weniger als 10 Grad an. Die Autohersteller wissen natürlich um das Problem, arbeiten dagegen, heizen die Batterie, isolieren sie besonders gut.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Weil die Batterie so gut wie keine Abwärme erzeugt, kostet dieses Erwärmen wie auch das des Innenraums folglich Energie und damit eben Reichweite. Je nach Modell und Hersteller ist bei kühlen Graden mit 15 bis 30 oder noch mehr Prozent Reichweitenverlust zu rechnen. Auch der Mercedes EQE, der vergangene Woche beschrieben wurde, war mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 28,4 kWh auf 100 Kilometer deutlich über den Werten, die im Sommer zu erwarten wären.