Gehobene Gesellschaft

In Kreisen, in denen man Louis Vuitton trägt, fühlt sich Mercedes-Benz wohl und setzt mit dem EQS Zeichen, ab 110.000 Euro fährt er vor. BMW hebt seinen i7 in dieselbe Sphäre. Erste chinesische Marken begehren auf, Nio etwa. Elektrisches Gleiten fügt sich fein zum Niveau. Unterwegs draußen Laden eher nicht.