Concept Cars : Audi schwebt in Sphären

Audi schwebt in Sphären

Audi hat in Kalifornien die Studie Skysphere Concept vorgestellt. Sie ist der Auftakt zu einer Trilogie. Grandsphere und Urbansphere werden folgen. Alle fahren elektrisch und auf Wunsch auch autonom.

Während in Deutschland die Pandemie immer noch verunsichert, ist in Kalifornien fast schon alles wie immer. Zwar dürfen nur wenige ausländische Gäste einreisen, aber die Monterey Car Week hat vergangene Woche stattgefunden, samt dem Oldtimer-Treffen am berühmten Pebble Beach, das als das schönste der Welt gilt.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Neue Konzeptstudien spielen traditionell eine große Rolle, und Audi schwebt mit dem Skysphere Concept sozusagen im Himmel. Der riesige, rein elektrische Fünfmeter-Roadster debütierte in Kalifornien, entworfen wurde er im nahen Malibu im dortigen Audi-Designstudio. Er ist der Auftakt von insgesamt drei Studien, mit denen Audi die Zukunft beschwört.

In München auf der IAA soll der Grandsphere Concept zeigen, wie sich die feine VW-Tochter die Luxus-Limousine der Zukunft vorstellt. In Vorbereitung ist außerdem der Urbansphere, sozusagen das Stadtauto für 2025. Diese Studie kommt nächstes Jahr. Alle drei fahren selbstredend elektrisch und beherrschen autonomes Fahren nach dem Level 4.

Der Skysphere fällt nicht nur durch seine gegenläufigen Türen auf, er kann seinen Radstand um 25 Zentimeter verändern: Er misst entweder 4,94 Meter im Sports-Modus oder 5,19 Meter im GT-Modus. Karosserie- und Rahmenkomponenten lassen sich ineinander verschieben. Der Elektromotor bringt 465 kW (632 PS) auf die gelenkte Hinterachse und bietet ein maximales Drehmoment von 750 Newtonmeter. Eine 80-kWh-Batterie soll eine Reichweite von 500 Kilometer möglich machen.

Fährt der Zukunfts-Audi autonom, verschwinden Lenkrad und Pedale. Im GT-Modus sollen sich die beiden Passagiere pilotieren lassen und voll vernetzt am digitalen Leben teilhaben. Selbstverständlich sind die im Innenraum verwandten Materialien nachhaltig. Echtes Leder ist mittlerweile verpönt, es gibt „Ledersurrogat“.