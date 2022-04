Van-Studie „Urban Sphere“ : Audis Traum vom Raum

Bei uns kennt man sie nur für Handel, Handwerk und Gewerbe, zum Camping oder als Pampers Bomber für Großfamilien. Denn allen Bemühungen zum Trotz haben es VW Bulli und Mercedes V-Klasse diesseits des Lehrerzimmers nie so recht in die Luxusklasse geschafft. Studienräte mögen die Kleinbusse lieben, Führungskräfte jedoch lassen sich hierzulande, wenn überhaupt, lieber in Limousinen chauffieren. Doch andere Länder, andere Sitten: In Asien im Allgemeinen und in China im Besonderen, wo Privatsphäre knapp ist und die Menschen dicht aufeinander hocken, ist Raum der reine Luxus und der Van steht oft höher im Kurs als das große Stufenheck.

Das ist zwar nicht neu, hat sich zu den europäischen Autoherstellern aber bislang offenbar nicht so recht herumgesprochen. Denn während Toyota mit dem Alphard und Nissan mit dem Elgrand die Straße von Shanghai beherrschen, sieht man dort aus Deutschland allenfalls eine V-Klasse – und an der verdienen vor allem die chinesischen Umrüster, die den Benz mit reichlich Lack und Leder und digitalem Klimbim zum Business-Shuttle umbauen.

Doch zumindest Audi ist jetzt offenbar auf den Trichter gekommen und hat im engen Zusammenspiel mit chinesischen Kunden als letzte Studie seiner „Sphere“-Triologie den Urban Sphere auf die Räder gestellt – einen Raumgleiter, der größer ist als alles, was sie in Ingolstadt gebaut haben.

Der Innenraum präsentiert sich maximal großzügig

5,50 Meter lang ist das Schaustück, das eigentlich diese Woche auf der mittlerweile in den Sommer verschobenen Motorshow in Peking gezeigt werden sollte und die riesigen 23-Zoll-Räder stehen mit 3,40 Metern weiter auseinander als bei der frisch lancierten XXL-Version des Audi A8. Aber vor allem ist das Designerstück rund 1,80 Meter hoch und sieht deshalb aus wie ein riesiges Zäpfchen, das nur am digitalen Singleframegrill und den grell beleuchteten Ringen als Audi zu erkennen ist.

Während die Designer außen alle Kniffe angewandt haben, damit der Van nicht als Kasten erscheint, sich halbwegs schnittig in den Wind duckt und kleiner aussieht als er tatsächlich ist, geht es ihnen innen um das Gefühl maximaler Weite. Wenn sich die beiden gegenläufig angeschlagenen und ohne störende B-Säule verbundenen Türen elektrisch öffnen und man über einen roten Teppich aus Licht erhobenen Hauptes in den nüchtern-noblen Salon tritt, gleitet man deshalb elegant in eine Lounge-Liege, die sich dem Passagier bequemerweise ein paar Grad entgegen gedreht hat.

Davor ist selbst bei ausgefahrener Fußauflage noch so viel Platz, dass die Abteilung Color & Trimm einen Zen-Garten in den Teppich am Boden gewebt hat. Wer eher auf medialen statt meditativen Zeitvertreib steht, der lässt – natürlich mit Gestensteuerung – eine transparente Leinwand von der Decke gleiten, die sich über die gesamte Fahrzeugbreite spannt und den Urban Sphere zum Kino auf Rädern macht, während aus der Konsole zwischen den Sitzen ein Wasserspender für die Erfrischung zwischendurch wird. Und wer selbst in dieser intimen Atmosphäre für sich sein will, der lässt die Kopfschütze wie ein Schild zur Seite gleiten und schirmt sich so vom Nachbarn ab.

750 Kilometer Reichweite und 800-Volt-Technik zum Laden

Zwar spielt die zweite Reihe in der Studie die erste Geige. Doch weil zur Großraumlimousine ein paar mehr Sitze gehören, gibt es natürlich auch im Bug noch zwei halbwegs bequeme Plätze und im Heck eine bessere Pritsche, die zumindest für den Nachwuchs taugt oder als Erweiterung des Kofferraums.

Technische Basis für den von der Pandemie verhinderten Showstar für Peking bildet die so genannte PPE-Plattform für die elektrische Oberklasse, die Audi gemeinsam mit Porsche entwickelt und ab dem kommenden Jahr bei Q5 und A6 in Serie bringt. Von ihr übernimmt der Urban Sphere neben dem flachen Boden vor allem den 120 kWh großen Akku für bis zu 750 Kilometer Reichweite, die 800 Volt-Technik zum schnellen Laden und die – ohne quattro, kein Audi – zwei Motoren mit zusammen gut 400 PS.

Dazu gibt es, wie in den beiden anderen Sphere Studien, ein radikal reduziertes Bediensystem mit ganz wenigen zentralen Stellelementen und virtuellen Schaltern am ergonomisch jeweils besten Fleck sowie die Idee vom weitgehend autonomen Fahren, weshalb Lenkrad und Pedale nur dann aus dem Armaturenbrett hervorsurren, wenn der Autopilot nicht mehr weiter weiß oder der Besitzer den Vorsprung durch Technik partout selbst erfahren möchte.

Mehr zum Thema 1/

Während der Luxusroadster Sky Sphere für den Concours von Pebble Beach 2021 nie mehr sein sollte als eine Träumerei und der Grand Sphere von der IAA im letzten Herbst erklärtermaßen eine Vorlage für die nächste Generation des A8 ist, steckt der UrbanSphere noch zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und eigentlich wollten die Bayern die Reaktion auf der Motorshow in Peking als Gradmesser für diese Entscheidung nehmen. Doch jetzt, wo die Messe verschoben ist, müssen sie womöglich selbst entscheiden, ob sie in die Raumfahrt einsteigen.

Der Blick auf die Konkurrenz ist dabei nur bedingt hilfreich. Denn während die Beispiele von Toyota und Nissan Mut machen, ist etwa Mercedes kein so gutes Vorbild. Nicht, weil die V-Klasse nicht gut laufen würde. Sondern weil die Schwaben vor fast 20 Jahren genau wie jetzt Audi schon einmal von der luxuriösen Raumfahrt geträumt und mit der R-Klasse einen herben Absturz erlebt haben.