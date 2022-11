Neuer Audi Q8 E-tron : Es steht jetzt wieder Audi dran

Der Audi E-tron war 2019 das erste rein elektrische Fahrzeug von Audi. Seither her wurden 150.000 Einheiten in der Welt verkauft, eine Zahl, auf die Audi sehr stolz ist. Nun kommt im Frühjahr 2023 eine überarbeitete Version auf den Markt, die von jetzt an schon bestellt werden kann. Die Preise starten bei 74.400 Euro. Zum Facelift spendiert Audi seinem Elektriker Nummer 1 unter anderem nicht nur mehr Reichweite, eine höhere Ladeleistung, einen verbesserten Cw-Wert und einen aufgewerteten Innenraum, das Kind bekommt auch einen neuen Namen: Q8 E-tron heißt es zukünftig.

Wie bisher gibt es neben der SUV-Form noch einen Sportback mit einem flacheren Heck. Je ein E-Motor sitzt an jeder Achse, in den S-Modellen sind es hinten sogar zwei. Das Basismodell, 50 genannt, leistet maximal 250 kW (340 PS), der 55 hat 300 kW (408 PS). Beide bieten 664 Newtonmeter Drehmoment. Als S hat der Q8 E-tron 370 kW (503 PS) und üppigste 973 Nm Drehmoment.

Bei einem Elektroauto besonders wichtig: die Reichweite. Dank einer veränderten Zellchemie wurde die Brutto-Speicherkapazität von 71 auf 95 beziehungsweise von 95 auf 114 kWh gesteigert. Netto bleiben 89 und 104 kWh, so sind maximal knapp 500 oder 600 Kilometer ohne Laden möglich, zumindest nach der WLTP-Norm. Verbessert wurden zudem die Ladetalente. Gleichstrom an der Autobahn tankt der neue Q8 E-tron jetzt mit 150 oder 170 kW (bisher 120 und 150 kW). So kann im besten Fall von 20 auf 80 Prozent Ladezustand in 26 Minuten geladen werden. Für zu Hause gibt es optional die Möglichkeit, 22 statt 11 kW von der Wallbox zu verarbeiten.

Das 4,91 Meter lange SUV bietet nach wie vor einen Kofferraum mit einem Volumen von knapp 600 Liter, im Sportback sind es 555. Vorne in den Frunk (62 Liter) können die Ladekabel. Noch wichtig: Der Q8 ist das erste Modell, an dem seit den 1990er-Jahren wieder der Name „Audi“ zu lesen ist. Und die Ringe sind jetzt ohne Chrom und zweidimensional.