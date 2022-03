Neuer Audi : Ring frei für den elektrischen A6

Audi geht weiter konsequent den Weg zum elektrischen Fahren. Nach dem elektrischen A6 Sportback, gezeigt als Studie auf der Shanghai Auto Show im April 2021, wurde diesem Schrägheckmodell jetzt ein veritabler Kombi an die Seite gestellt. Der A6 Avant E-Tron Concept sei schon sehr nahe am für 2024 avisierten Serienmodell, hieß es bei einer On­linepräsentation. Die Eckdaten lauten 4,96 Meter Länge, 1,96 Meter Breite, und hoch ist der Avant 1,44 Meter. Der Avant steht wie das Schrägheck-Modell auf der gemeinsam mit Porsche ent­wickelten PPE-Plattform, was für „Premium Platform Electric“ steht und noch als Basis für etliche weitere Fahrzeuge aus dem VW-Konzern dienen wird. Schon 2023 komme das erste PPE-Modell.

Wichtig sei die 800-Volt-Technik, die schnelles Laden mit 270 kW ermögliche. Die Akkus im Unterboden können bis zu 100 kWh speichern, dann seien Reichweiten von bis zu 700 Kilometern nach der WLTP-Norm möglich. Von fünf auf 80 Prozent Füllstand vergingen weniger als 25 Minuten. 300 Kilometer Reichweite ließen sich in zehn Minuten laden. Angetrieben werden beide Achsen von je einem Elektromotor, 476 PS (350 kW) und ein maximales Drehmoment von 800 Nm versprechen überzeugende Fahrleistungen. Der Spurt von 0 auf 100 km/h gelinge in vier bis sieben Sekunden, je nach Motorversion. Im Serienmodell sind verschiedene Kombinationen aus Motor, Akku und Antrieb geplant, es wird auch ein Basismodell nur mit Hinterradantrieb und weniger Leistung geben. Die Spitzenmodelle bekommen Luftfederung. Wie es sich für einen Kombi gehört, wird eine Anhängerkupplung zum Lieferumfang gehören.

Die vorgestellte Studie ist innen noch nicht eingerichtet, auch Daten zur Größe des Kofferraums gab Audi noch nicht bekannt, sie sollten jedoch im Wesentlichen denen des aktuellen Modells ähneln (565 bis 1680 Liter). Was es geben wird, ist ein Frunk, also ein kleiner Kofferraum unter der Fronthaube. Für den Innenraum verspricht Audi ein „völlig neues Interieur“.

Rein äußerlich ist die Studie gar nicht so futuristisch, wie man vielleicht erwarten mag, der sehr gute Luftwiderstandsbeiwert ist mit 0,24 nur wenig höher als der des Schrägheck-Modells. Die Räder sind riesig, die Kamera-Außenspiegel gehören später nicht zur Grundausstattung. Auch die hübsch beleuchteten Ringe an Front und Heck haben zumindest in Europa keine Chance für die Serie, sie sind schlicht (noch) nicht zulässig.

Gebaut werden sollen die für den hiesigen Markt vorgesehenen Fahrzeuge in Deutschland. Für andere Märkte sind andere Produktionsstätten vorgesehen, zum Beispiel in China. Und bei allem Elan für die elektrische Zukunft: Der konventionelle Audi A6 wird nicht abtreten, wenn die A6-E-Tron-Modelle den Markt erreichen. Es werde schon an einem Nachfolger gearbeitet, der 2025 oder 2026 an den Start gehen soll. Der aktuelle A6 ist seit September 2018 auf dem Markt. Fragt sich nur, ob sich zwei A6 auf zwei verschiedenen Plattformen rechnen werden.